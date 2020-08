Khloé Kardashian presume la increíble casa de muñecas de su hija ¡Tienes que verla! Khloé Kardashian no escatima en gastos si de su hija True se trata, y en esta ocasión le mandó construir una enorme y lujosa casa de muñecas. Por Nohelia Castro Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Khloé Kardashian hace lo que sea para que su hija True, fruto de su relación con el deportista Tristan Thompson, sea una niña feliz. Ya sea elaboradas fiestas de cumpleaños, un bentley de juguete o carísima ropa de diseñadores, la estrella de Keeping Up with the Kardashians (E!) no escatima detalles. La ultima adquisición de la pequeña de dos años es nada más y nada menos que una espectacular casa de muñecas de dos pisos. En la serie de videos que Khloé, de 36 años, publicó en su cuenta de Instagram, vemos a True luciendo un adorable traje de baño y entrando a su casa de juegos. En la puerta principal se puede observar un hermoso jardín de flores frescas; la sala cuenta con una mini cocina de cuatro estufas y horno. El color blanco predomina en las paredes y muebles de la casa. Te invitamos a la mini mansión de True Thompson, ¡te fascinará! La hija de Khloé Kardashian no es la única que tiene una casa de muñecas ya que la primogénita de la presentadora Adamari Lopez y el bailarín español Toni Costa, Alaïa, también tiene una. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Casa de muñecas de Alaïa Algo salió mal. Un error a ocurrido y su entrada no fue enviada. Por favor, inténtelo de nuevo Close Dos pisos, aire acondicionado, sistema eléctrico… Al espacio de ensueño no le falta de nada. Está adornada con todos los detallitos que una niña soñaría. Tiene teléfono, flores en la ventana, el buzón para el cartero en la entrada, su camita de princesa en las alturas y un montón de espacio para jugar y divertirse con sus amiguitos cuando haya una fiesta en casa.

