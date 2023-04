Key Alves, la invitada brasileña a La casa de los famosos, vive una auténtica "pesadilla" La exparticipante de Gran Hermano Brasil contó el terrible momento que atraviesa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando se van a cumplir casi dos semanas de su expulsión de Big Brother Brasil, Key Alvés comparte desolada y entre lágrimas, la pesadilla que le ha tocado vivir por partida triple. Y es que, tal y como asegura la que fuera invitada a La casa de los famosos por un intercambio, en dos meses, su vida ha dado un giro inesperado donde la tragedia y las pérdidas han sido las grandes protagonistas. La primera mala noticia sucedía con ella todavía confinada en la casa, la muerte de su abuelo, a quien despidió con un mensaje de lo más emotivo y la alegría de que, al menos, durante sus últimos días la viera disfrutar en la casa de Gran Hermano. "No puedo decir lo que siento ahora mismo." Key Alves Key Alves vive una "pesadilla" | Credit: IG/Key Alves Pero la cosa no llegó ahí, más tarde, su hermana del alma, Keyt, también jugadora de volleyball, sufrió una grave lesión que al igual que a ella el año pasado, la ha apartado de su sueño y de las canchas. A través de Instagram, compartió con dolor lo sucedido y mostró todo su apoyo a su también compañera de vida y mejor amiga. La más reciente y la que la tiene rota de dolor, es la ruptura con su pareja, Gustavo Benedetti, quien, asegura, la dejó. "¡Fue decisión suya, no mía!", escribió en un mensaje muy triste. "Primero la muerte de mi abuelo mientras estaba encerrada, luego la lesión grave de mi hermana, y ahora una ruptura", empieza su escrito en redes. Al parecer la separación no acabó en los mejores términos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No esperaba pasar por esto con él y me destruyó. No fue un final amistoso. Ya no somos amigos. Realmente creí que después de la telerealidad tendríamos una vida juntos aquí, pero solo creía, como muchos han visto. Algunas de sus actitudes son lamentables, pero así es la vida real, no la BBB, y aquí mostramos quiénes somos realmente", expresó Key sobre su expareja, con quien empezó un romance dentro de la casa de Big Brother. Además de este post, Key publicó una imagen llorando en sus historias, asegurando estar viviendo una auténtica "pesadilla" que le está costando mucho procesar.

