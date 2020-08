KEVVO dedica su nuevo sencillo a las mujeres El cantante puertorriqueño asegura que pensó en sus fanáticas para su nueva canción, "No lo niegues". Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El cantante KEVVO, llamado el príncipe del perreo, aseguró que su nuevo sencillo, “No lo niegues”, junto a Jay Wheeler, trata de llenar un hueco en su repertorio: un tema dedicado a la mujer. “Nace de un día en el que comencé a revisar todas mis canciones y pensé que me faltaba una canción para mis fans femeninas”, explicó el cantante. “Porque muchas de mis seguidoras solo han escuchado mis perreos, pero no han escuchado a un KEVVO con melodía y con letra explícita dirigida a las mujeres”. De acuerdo al intérprete, la inspiración de la letra se dio en Miami tras regresar de un día de playa. “Empecé a escuchar pistas y de ahí encontré la idea para el tema”, dijo a People en Español. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para hacer llegar el mensaje de sus canciones, KEVVO señaló que se apoya en los vídeos que las acompañan y este nuevo tema canción no fue la excepción. “Los vídeos son superimportantes para transmitir el mensaje”, expresó. “Y en el vídeo [del nuevo tema] lo filmamos en un vecindario donde está la chica que me gusta, pero tiene novio”. Este sencillo, que en menos de 24 horas sobrepasa los 260,000 vistas en YouTube, marca la pauta para su primer álbum oficial, Cotidiano, que aún está terminando de cocinar.

KEVVO dedica su nuevo sencillo a las mujeres

