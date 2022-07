Kevin Hart da nuevos detalles sobre cómo se encuentra Will Smith, desaparecido desde su incidente en los Oscars Kevin Hart reveló cómo se encuentra el actor ahora que ya pasaron algunos meses del polémico puñetazo que le propinó a Chris Rock durante la gala de los Oscars 2022. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En una entrevista para Entertainment Tonight durante la alfombra roja de la premiere de DC League of Super-Pets, película donde Kevin Hart participa, el actor reveló cómo se encuentra a día de hoy Will Smith tras golpear a Chris Rock en los Oscars, luego de que el comediante hiciera un chiste sobre la alopecia que sufre su esposa Jada Pinkett Smith. "Will se arrepiente por esto, ya sabes, se encuentra mucho mejor ahora y desde luego mucho mejor de lo que estaba antes", expresó Kevin Hart, quien confiesa que ha estado en contacto con el ganador de la estatuilla al Mejor actor por la película King Richard durante todos estos meses. Will Smith, Jada Pinkett Smith, Kevin Hart Will Smith, Jada Pinkett Smith, Kevin Hart | Credit: Mezcalent / Getty Images Y añadió que no quiere juzgar a ninguno puesto que ambos son sus amigos: "Yo todavía le quiero mucho [a Will], también quiero a Chris, y no se puede juzgar a una persona por una sola cosa. La vida sigue y las personas crecen, denle la oportunidad a él de hacerlo", expresó. "Lo único que espero es que los dos encuentren una forma de conciliar respecto a eso y que puedan seguir adelante. Somos humanos y cometemos errores. Esto no va de hablar del pasado, va sobre comprender el presente y hacer lo mejor para seguir adelante", finalizó el Hart. Debido a esta agresión, Will Smith fue castigado por La Academia del Cine y no podrá asistir durante un periodo de 10 años a los premios Oscar. "Por un período de 10 años, empezando el 8 de abril del 2022, al señor Smith no se le permitirá asistir a ningún evento de la Academia o sus programas, en persona o virtualmente, incluyendo, pero sin que se limite, a los premios de la Academia", anunció el presidente de la entidad, David Rubin, en aquel momento. El esposo de Jada Pinkett Smith aceptó la sanción: "Acepto y respeto la decisión de la Academia", declaró tras recibir la noticia. Con el objetivo de refugiarse de la prensa y superar el escándalo, el padre de Willow viajó a la India para llevar a cabo un retiro espiritual y reencontrarse consigo mismo tras el desagradable altercado. A día de hoy, todavía no ha reaparecido en sus redes sociales, donde solía ser muy activo y no tiene ningún compromiso profesional a la vista.

