Asesinan en Puerto Rico a Kevin Fret, el primer cantante de trap abiertamente gay Mayra Mangal El mundo de la música urbana se viste de luto una vez más, esta vez por el brutal asesinato a tiros de Kevin Fret, reconocido en el medio como el primer cantante de trap abiertamente gay. De acuerdo con múltiples fuentes en Puerto Rico hacia las 5:30 a.m. de esta madrugada el artista de 25 años se encontraba conduciendo una motocicleta por el barrio de Santurce, en San Juan. Al llegar a la intersección de las vías Eduardo Conde y Belliew fue emboscado por desconocidos que le dispararon en ocho ocasiones. La comandante Mayda Ortíz, directora del Cuerpo de Investigación Criminal (CIC) de San Juan dijo al diario local Primera Hora que patrulleros captaron a un sujeto mirando el cuerpo de Fret tendido en el pavimento y que pensaron que se trataba de un accidente, pero que cuando se acercaron se percataron de que el sujeto había sido baleado mientras que el testigo ocular escapó. Fret fue trasladado de urgencia al Centro Médico de Río Piedras donde falleció. “Es con gran dolor que anunciamos que hoy jueves en las horas de la madrugada 5:31a.m., falleció el joven cantante de trap, KEVIN FRET”, dijo Eduardo Rodríguez, representantes del artista, a People en Español por medio de un comunicado. “Kevin era un alma artística, un soñador de corazón grande. Su pasión era la música, y todavía le faltaba mucho por hacer. Esta violencia debe parar. No hay palabras que describan el sentimiento que tenemos y el dolor que nos causa saber que una persona con tantos sueños, se tenga que ir. Todos debemos unirnos en estos tiempos difíciles, y pedir mucha paz para nuestro querido Puerto Rico”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo con el mencionado rotativo en el lugar del crimen se encontraron ocho casquillos calibre .40 y la motocicleta marca Vespa en que viajaba la víctima. El vehículo estaba registrado en Carolina y no tenía expediente criminal. Kevin Fret saltó a la escena musical en 2018 con el sencillo “Soy así”, en cuyo video hacía despliegue de su singular estilo. También colaboró con Mike Duran en el tema “Diferente”. Que en paz descanse. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

