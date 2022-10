Kerly Ruiz, la venezolana que reemplazará a Liliana Rodríguez en ¡Siéntese quien pueda! El show de entretenimiento ya tiene nueva conductora: conoce más sobre Kerly Ruiz Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La venezolana Kerly Ruiz llega a ‘Siéntese quien pueda’ tras la salida de Liliana Rodríguez Credit: @ChepeJose A días de que Liliana Rodríguez abandonara el programa ¡Siéntense quién pueda!, en plena grabación, Julián Gil y el resto de los conductores le dieron la bienvenida al nuevo talento que se integró al show de entretenimiento de Unimas. "Ya tenemos nueva conductora. Ella es guapa e inteligente", mencionó Gil luego de pedirle a sus compañeros que se pongan de pie para recibir a la nueva panelista. Se trata nada más y nada menos de la venezolana Kerly Ruiz, quien llegó al set de grabación luciendo un ceñido minivestido azul, tacones negros y larga cabellera en ondas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El mensaje de Kerly en redes sociales Ruiz, quien cuenta con casi cinco millones de seguidores solamente en Instagram, derrochó simpatía y felicidad en su primer día. "Feliz de poder contarles que soy la nueva panelista de ¡Siéntense quien pueda!. Hoy se inicia un nuevo ciclo profesional. Agradecida con Dios y al nuevo maravilloso equipo", escribió la ganadora del Emmy en el pie de la fotografía que compartió en su red social y que la muestra con una sonrisa de oreja a oreja junto a sus compañeros Karla Gómez, Alejandra Jaramillo, Vanessa Arias, Álex Rodríguez, Luis Alfonso Borrego, Catalina Mora y Julián Gil. De inmediato, sus fans no solo la felicitaron sino que también aplaudieron la decision del programa a la hora de elegir a la también influencer, quien se mudó a Estados Unidos en el 2018 "Dios te bendiga. Me alegro mucho, los que te seguimos sabemos tu trabajo duro", "Éxitos, lo harás fabuloso", "Te mereces todo lo bonito, porque has trabajado por ello", "Bueno, ahora sí se va a poner bueno ese programa. Antes no lo veía pero ahora con Kerly sí lo veré", son algunos de los comentarios que se pueden leer en el feed de la artista. La trayectoria de la venezolana Kerly es modelo, actriz y conductora con una destacada trayectoria en la televisión venezolana. Conocida por haber sido la animadora de los programas Ají picante de RCTV, La bomba de Televen y el magazine Portada's en Venevisión.​ Inició teniendo participaciones especiales en telenovelas como Negra consentida, Trapos íntimos, Juana la virgen y Mi gorda bella. ¡Felicidades!.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Kerly Ruiz, la venezolana que reemplazará a Liliana Rodríguez en ¡Siéntese quien pueda!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.