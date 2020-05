Kensington desmiente que Kate Middleton se encuentre estresada por la salida de Meghan y Harry Fuentes aseguran que la duquesa está muy quemada y "exhausta" por la carga de trabajo extra que tiene ahora, versión desmentida enérgicamente por palacio. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Esta semana ha ocurrido lo que pocas veces: el palacio de Kensington ha salido a defender a Kate Middleton, duquesa de Cambridge, ante la publicación de un artículo que según insisten, está plagado de "falsas representaciones" e "inconsistencias" sobre la esposa del príncipe William. El artículo en cuestión fue publicado por la revista británica Tatler bajo el título de Catherine the Great. Por dicho medio se cita a diversos integrantes de la familia de la duquesa, así como a amistades suyas que aseguran que Kate vive estresada tras la salida de Meghan Markle y su cuñado, el príncipe Harry, de la familia real, y que esto ha la ha dejado a ella y a su marido con una carga extra en sus funciones reales. "Esta historia contiene una sarta de inexactitudes y falsas representaciones que no fueron consultadas con el palacio de Kensington previas a su publicación", asegura un portavoz a People. Una de dichas 'falsedades' correspondería a lo dicho por una amiga de la duquesa que señaló: "Kate está furiosa por la carga añadidada de trabajo. Por supuesto que sonríe y se viste apropiadamente pero ella no quiere esto' "[Kate] se siente exhausta y atrapada", añadió dicha fuente. "Está trabajando tan duro como un CEO, pero la tienen que sacar todo el tiempo sin los beneficios de gozar de barreras y suficientes días de descanso". - Una amiga de la duquesa de Cambridge, a la revista Tatler Image zoom Images/The Grosby Group Image El comunicado de Kensington desmentiría de cierta forma que entre los duques de Cambridge (izq.) y los duques de Sussex (der.) exista una enemistad o mala actitud: Image zoom The Grosby Group Sea como sea, fuentes citadas por la publicación aseguran que al salir Meghan y Harry de la familia, Kate y su marido quedaron con una carga más pesada de trabajo y sin días de descanso. Image zoom I Images/The Grosby Group Image SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ante la insistencia del palacio de que dicha versión es falsa, Richard Dennen, editor de la publicación salió a defender la historia diciendo que "respaldan el reportaje de [la periodista] Anne Pasternak y sus fuentes". "Kensington Palace sabía que publicaríamos [la historia ] de Catherine the Great en portada desde hace meses y les pedimos trabajar juntos en ella", se añade. "El hecho de que ellos nieguen que sabían de ella es totalmente falso". El desencuentro entre palacio y la reconocida revista destaca principalmente porque, contrario a las broncas que existen entre el príncipe Harry y Megan Markle con los medios británicos -y que incluso han llegado a convertirse en pleito legal- Kate Middleton y el príncipe William -segundo en línea al trono de Inglaterra- han sido manejados de forma sumamente respetuosa y sin intrusiones por la prensa local, especialmente en años recientes. Eso sí, cuando en marzo pasado los duques de Sussex visitaron por última vez en el Reino Unido y realizaron sus funciones finales en calidad de integrantes de la familia real británica, la prensa no pudo evitar destacar por medio de fotos y reportajes la supuesta tensión entre los príncipes y sus consortes, cosa que el artículo también ha tocado.

