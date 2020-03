¡Buen viaje, Kenny Rogers! Nos dejó otra leyenda. El famoso intérprete de canciones como Lady, de Lionel Richie, también conocido como The Gambler por el título de uno de sus temas más famosos que dio paso a una serie de televisión, falleció el pasado viernes y deja un hueco en la música que no tiene precio. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El legendario ídolo de la música country, Kenny Rogers falleció el pasado viernes a los 81 años en su casa de Sandy Springs, Georgia. Un tesoro invaluable para el mundo de la música que perdió al famoso intérprete de temas como Lady, escrita por Lionel Richie. ¿Quién no escuchó alguna vez The Gambler, una de sus canciones más celebradas? Esta megaestrella de los 70 brilló hasta casi el fin de sus días, ya que no se retiró de los escenarios hasta el 2017 cuando cumplió 79 primaveras. Ganador de tres premios Grammy, vendió millones y millones de discos alrededor del mundo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Kenny Rogers es la personificación del sueño americano. Se crió en una casa extraordinariamente pobre entre siete hermanos pero su primer éxito le llegó a los veinte años con un sencillo llamado That Crazy Feeling. Aunque su verdadera fama llegaría en 1977 con su melancólica balada Lucille que le llevó a ganar un premio Grammy y desde ahí no dejó de sacar hit tras hit. Image zoom Blake Shelton fue uno de los famosos que compartió su sentido pésame en las redes: “No podría expresar el impacto que Kenny Rogers, el hombre y el artista, tuvo en mi vida. Fue siempre tan amable y tan divertido… Descansa en paz, Gambler”, compartió en twitter. Image zoom ¿Su dueto más famoso? Muchos afirman que el que realizó con Dolly Parton. Estas fueron las palabras de esta otra fabulosa intérprete al enterarse de la muerte de su amigo: “Nunca sabes cuánto amas verdaderamente a alguien hasta que ya no están. Pasé tantos años maravillosos con mi amigo Kenny, pero más allá de los éxitos musicales que compartimos, le amaba como ser humano, un hombre maravilloso y un verdadero amigo”. Advertisement

