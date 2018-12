El cantante mexicano Larry Hernández había sido un hombre muy tradicional que exigía a su pareja quedarse en casa al cuidado de sus hijas y no salir a trabajar, pero Kenia Ontiveros no deseaba quedarse con los brazos cruzados y hace dos años se lanzó a la aventura como empresaria con su propia línea de maquillaje homónima.

Afortunadamente contó con el apoyo del protagonista de Larrymanía (Telemundo) y ahora hasta la acompaña a sus demostraciones y promueve Kenia Ontiveros Beauty en sus redes sociales.

“El apoyo de Larry ha sido súper importante”, aseguró Ontiveros. “Me acompaña a los shows de maquillaje, ¡imagínate a un hombre en un show de maquillaje! Pero la gente lo quiere ver y a él no le [molesta ir]”.

Instagram/larryhernandez

La nueva empresaria recientemente lanzó su colección Pavorreal, con los colores de esos animales que pasean por su casa. La línea ha tenido tanto éxito que ya tiene aprobados los conceptos y colores de navidad y San Valentín del próximo año. Pero la que asegura que le ha costado más trabajo, es la colección de novia que lanzará para celebrar su tan esperada boda. La pareja se comprometió este año en una íntima ceremonia donde también celebraron el bautizo de su hija Dalary, y ya ultima detalles para llegar al altar.

“La gente está tan emocionada, creo que mis seguidoras están más nerviosas que yo. Todavía no me llegan los nervios. Yo pienso que hasta el día de [la boda] voy a estar nerviosa. Los zapatos todavía no los tengo”, confesó entre risas a PEOPLE EN ESPAÑOL.