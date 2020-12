Close

Kendall Jenner y Kourtney Kardashian posan en bikini ¡en la nieve! La modelo Kendall Jenner luce en bikini bajo la nieve y es copiada por su hermana mayor Kourtney Kardashian. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Sólo a alguien con apellido Kardashian (y Jenner) se le ocurriría desnudarse y mostrarse en un diminuto bikini en la nieve. Dicho y hecho. Tanto Kourtney como Kendall se han quitado toda la ropa y han posado de forma voluntaria casi como su madre las trajo al mundo rodeadas sólamente de nieve. La primera en hacerlo ha sido Kendall, cuya imagen ha recopilado nada menos que seis millones de Me Gusta en Instagram tras su publicación este sábado. “Jod…. ¡hace frío!”, escribía con tono irónico la modelo, la cual sólo lleva un gorrito ruso y unas botas de nieve como complementos. La foto ha dado la vuelta a las redes y a diferentes medios que se han heho eco del valiente posado de la maniquí. Pero no dispuesta a quedarse atrás, la hermana mayor también ha querido sumarse a la moda de posados en bikini sobre la nieve y este domingo ha seguido los pasos de la benjamina. “Copiado de Kendall”, ha bromeado la ex de Scott Disick. La familia está teniendo una blanca navidad al pie de la letra tal y como muestran las imágenes. Invierno o verano, cualquier estación es buena para lucir bikinazo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sus familiares, entre ellos la orgullosa mamá Kris Jenner, escribía un comentario de lo más divertido a su hija Kendall al verla tan ligerita de ropa. “Entra en casa y ponte algo encima”, bromeaba. Por su parte Khloé se declaraba fan número uno de su hermana pequeña. “Hola, mi nombre es Khloé Kardashian y me declaro adicta a Kendall Jenner”, añadió en los comentarios. ¿Serán Kim, Khloé y Kylie las próximas en lucir sus encantos en la nieve? Definitivamente el año no podía acabar sin otra travesura del clan más famoso. ¡Feliz año chicas!

