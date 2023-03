Kendall Jenner no deja nada a la imaginación con su vestido entallado, ¡wow! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Kendall Jenner Credit: Best Image/The Grosby Group La modelo impacta en las calles de París con su revelador vestido. Además: Andrea Legarreta acude al concierto de Erik Rubín y Jennifer López muy abrigada, ¡míralos! Empezar galería Kendall Jenner Kendall Jenner Credit: Best Image/The Grosby Group La modelo e influencer dejó poco a la imaginación con este ceñido vestido que llevó por las calles de París, ¡con razón trae loquito a Bad Bunny! 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Jennifer López Jennifer Lopez Credit: Backgrid/The Grosby Group Una irreconocible JLO se abre paso con su mánager Benny Medina (de negro), para ingresar al concierto de la cantante SZA en el Kía Forum de Inglewood, CA. 2 de 8 Ver Todo Kim Kardashian Kim Kardashian Credit: Backgrid/The Grosby Group La influencer y empresaria —quien también se dejó ver en el concierto de SZA— sale de un exclusivo spa en Beverly Hills, luciendo radiante. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Andrea Legarreta Andrea Legarreta Cumbia Machine Tour Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images Después de armar tremendo revuelo con su revelador post en redes la conductora y actriz mexicana se dejó ver en el concierto de su ex, Erik Rubín, llevado a cabo en magna Plaza de Toros de la Ciudad de México. 4 de 8 Ver Todo Erik Rubin Erik Rubín Cumbia Machine Tour Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images En el escenario su marido armó la fiesta junto con sus compañeros que también participan en el Kumbia Machine Tour. 5 de 8 Ver Todo Christina Aguilera Christina Aguilera, Matthew Rutler Credit: Backgrid/The Grosby Group La actriz de sangre ecuatoriana se dejó ver acaramelada con su prometido Matthew Rutler en un restaurante de moda de West Hollywood. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Espinoza Paz Espinoza Paz - El Mushasho Tour Credit: Medios y Media/Getty Images El cantante de música regional mexicana dejó todo en el escenario durante su concierto en Monterrey como parte de su gira El Mushasho Tour. 7 de 8 Ver Todo Reina Letizia Reina Letizia palacio de la Zarzuela Credit: Paolo Blocco/Getty Images Con brazos abiertos la monarca española dio inicio a unas audiencias celebradas en el Palacio de la Zarzuela, en Madrid. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

