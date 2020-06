Kendall Jenner aclara si se hizo o no photoshop en una supuesta foto suya en una protesta La top model hizo frente a los comentarios que aseguraban que se había colocado con photoshop un cartel en las manos en una marcha de Black Lives Matter. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La top model Kendall Jenner por fin ha roto el silencio luego de que en redes se le acusara de haberse hecho photoshop para colocarse un cartel en las manos y mostrar su supuesto apoyo al movimiento Black Lives Matter durante una protesta. En la foto en cuestión se aprecia a la maniquí de 24 años con un letrero blanco que dice "BLACK LIVES MATTER". Lógicamente las redes no lo ignoraron y notaron un detalle: detrás de su esbelta figura no había una sombra que coincidiera, haciendo saltar la sospecha de que la foto había sido intervenida. Ante la lluvia de críticas la estrella de Keeping Up with the Kardashians (E!) se apoderó de su cuenta de Twitter para decir: "A esto le hicieron photoshop. YO NO COLGUÉ este post". Otro post que colgó la modelo para apoyar el movimiento en Instagram: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque Kendall no ha sido vista en público (¡o al menos reconocida detrás de una mascarilla!), sí se ha unido a la ola de celebridades como Ariana Grande, Jennifer López, Alex Rodríguez y su propia hermana, Kim Kardashian y su marido, Kanye West , quienes han alzado su voz contra el racismo y expresado su apoyo al movimiento nacional #ICantBreathe. Ya sea en las calles o en línea, famosos de todos los orígenes han expresado su solidaridad en estos momentos, justo antes del entierro privado de George Floyd en su natal Houston, Texas, 16 días después de que falleciera al ser detenido por la policía en Minneapolis luego de supuestamente usar un billete falso.

Close Share options

Close View image Kendall Jenner aclara si se hizo o no photoshop en una supuesta foto suya en una protesta

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.