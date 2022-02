Kendall Jenner se atreve con una foto desnuda en Instagram: "¿Se permite esto?" Kendall Jenner parece hacer caso omiso a las críticas y ahora se ha mostrado en redes sociales como Dios la trajo al mundo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Kendall Jenner Kendall Jenner | Credit: Photo by Jeff Kravitz/FilmMagic Kendall Jenner nos tiene acostumbrados a transgredir las normas. En no pocas ocasiones ha sido señalada por vestir algún tipo de ropa donde muestra demasiado su cuerpo, pero la modelo de 26 años parece hacer caso omiso a las críticas y ahora se ha mostrado en redes sociales como Dios la trajo al mundo. Una de sus últimas imágenes se ha robado la atención de muchos fans y medios de prensa, pues la hija de Kris Jenner apareció completamente desnuda durante una sesión de fotos, que ha burlado hasta las normas de publicación de una red social como Instagram. Algunos se preguntan si esto es posible hacerlo. Aunque en una de las fotos en blanco y negro Jenner aparece con un sexy bikini y en otras solo dejando ver un espacio entre sus senos, hay una en que está completamente desnuda. "Wow, sinceramente, no pensé que alguna vez veríamos este lado de Kendall, pero estoy orgulloso de ella y de su arte"; "¿inicié sesión en el sitio equivocado?😱"; "va a romper Internet ❤️🔥"; "entonces, ¿usar ropa ya no está de moda? 😂"; "son hermosas, pero ¿cómo se permite esto?", comentaron los seguidores. No obstante, hasta el momento Instagram no ha censurado la publicación. En una ocasión, la joven también encendió las redes al compartir una serie de fotos en las que lleva un bikini negro, botas afelpadas por encima de la rodilla y gafas de sol en medio de la nieve. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero la modelo llamó mucho la atención y hasta fue blanco de críticas cuando apareció en la boda de su mejor amiga Lauren Pérez con un revelador vestido negro con aberturas de tela que cubrían secciones de su abdomen y pecho. Algunos no pudieron dejar de señalar su vestido: "Atuendo inapropiado en una boda @kendalljenner, me da vergüenza"; "tan irrespetuoso usar esto. En cada foto la ves a ella, no a la novia", dijeron.

