¡Hey güera! Kendall Jenner se pasa al bando de las rubias y más fotos de los famosos By Mayra Mangal ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Además: Gigi Hadid con el sostén de fuera; las hijas de Julio Iglesias pasean a su perrito; Brad Pitt habla de su religión y más fotos de los famosos ¡Míralos! Empezar galería ¡Hey, güera! Image zoom Jim Dyson/Getty Images Kendall Jenner presume su nuevo color de cabello rubio durante el concierto de Tyler The Creator en la arena O2 de Londres. Advertisement Advertisement ¡Todo bien! Image zoom Backgrid/The Grosby Group Spain: Lagencia Grosby Camila Cabello saluda coqueta luego de tomar el almuerzo con su mamá en el restaurante Verve de Los Ángeles y ni luces de su adorado Shawn Mendes. Con mi mejor amigo Image zoom Backgrid/The Grosby Group Spain: Lagencia Grosby La modelo Emily Ratajkowski saca a pasear a su querido perrito Colombo por las calles de Nueva York, aunque no sabemos quién llama más la atención: ella, su perro ¡o sus botas amarllas! Advertisement Pa'fuera Image zoom Backgrid UK/The Grosby Group En Londres la también modelo Gigi Hadid se paseó con el sostén de fuera durante una de las sofisticadas fiestas de la Semana de la Moda que está por concluir. Amor perruno Image zoom Luis Fernandez/The Grosby Group Otras que se hicieron acompañar de su adorado perrito fueron Victoria (izq.) y Cristina Iglesias, las hijas del cantante Julio Iglesias, a quienes vemos por el centro comercial de Bal Harbour, en Miami, con una amiga Un futuro brillante Image zoom Carlos Alvarez/Getty Images La reina Letizia se olvidó del protocolo para compartir casualmente con un grupo de niños durante la apertura oficial de actividades de la beca Batalla de Pravia 2019-2020 en Torrejoncillo, España. Advertisement Advertisement Advertisement A ver , a ver Image zoom Paul Morigi/Getty Images El galanazo Brad Pitt inspecciona un guante de astronauta frente a la atenta mirada del director James Gray al presentar su cinta Ad Astra en Washington. El rubio acaba de revelar que a raíz de su divorcio se ha refugiado en la religión. Diosa de ébano Image zoom Keith Mayhew/SOPA Images/LightRocket via Getty Images Naomi Campbell luce sus impactantes 49 primaveras durante una gala celebrada en el British Museum de Londres ¡Wow! ¡Una Diabla! Image zoom Mezcalent La guapísima Kimberly Reyes, estrella de El final del paraíso, luce guapísima en rojo ¿a que no? Advertisement Advertisement Advertisement Muñequita de pastel Image zoom RB/Bauer-Griffin/GC Images Y miren el impresionante show que se montó la cantante Melanie Martinez en su visita al show de Jimmy Kimmel Live! (ABC) en Los Ángeles ¡Bravo! Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

Close View all gallery

Close View image ¡Hey güera! Kendall Jenner se pasa al bando de las rubias y más fotos de los famosos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.