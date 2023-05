Kendall Jenner en diminuto bikini, Shakira muy bien acompañada y más fotos imperdibles de los famosos Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería kendall jenner bikini Credit: Kendall Jenner IG ¡No existe un bikini más diminuto! Kendall Jenner deja mucho a la imaginación al lucir esta sexy prenda ¿qué pensará Bad Bunny? Empezar galería El diminuto bikini de Kendall Jenner kendall jenner bikini Credit: Kendall Jenner IG La modelo Kendall Jenner, quien recientemente fue fotografiada combinando accesorios con su novio Bad Bunny en un partido de Los Lakers, impresionó a sus millones de seguidores en Instagram al publicar esta sexy imagen desde una paradisíaca playa y ataviada con un diminuto bikini estampado. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Shakira junto a Hamilton Shakira toma de la mano a Lewis Hamilton durante su paseo juntos en Miami Credit: Photo © 2023 Mega/The Grosby Group La vida de Shakira ha dado un giro de 180 grados tras su llegada a Miami, su nuevo hogar. La colombiana fue nuevamente fotografiada junto al piloto de la F1, Lewis Hamilton. La pareja se dejo ver abordando un bote y Shakira estuvo acompañada de su hermano Tonino y sus dos hijos, Milan y Sasha. 2 de 7 Ver Todo Gilberto Santa Rosa y Silvestre Dangond abren restaurante el puma gilberto santa rosa Credit: Zamora Group Gilberto Santa Rosa y Silvestre Dangond se unieron para crear un nuevo proyecto fuera del ámbito musical, el restaurante Místico, especializado en tapas españolas y con todas las características de un Piano Bar.

"[Es] un proyecto que llevo de la mano de mi hijo Gilberto J. Santa Rosa. Si están en Miami, los invito a disfrutar de un Piano Bar donde puedes tapear y disfrutar una noche espectacular", expresó El Caballero de la Salsa a través de su cuenta de Instagram. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Invitados de lujo el puma gilberto santa rosa Credit: Zamora Group Varios famosos se dieron cita a la apertura de Místico como, entre otros, la cantante cubana Aymée Nuviola y José Luis Rodríguez. 4 de 7 Ver Todo Halle Bailey y Javier Bardem en el estreno de La Sirenita Halle Bailey y Javier Bardem en la premiere de 'La Sirenita' en México Credit: Photo © 2023 Eyepix Images/The Grosby Group Así de sonrientes se dejaron ver los actores Halle Bailey y Javier Bardem en la premiere de The Little Mermaid en México. La cinta de Disney estrena en salas de cine el próximo 26 de mayo. 5 de 7 Ver Todo Melanie Griffith con moretones en la cara Melanie Griffith vista con moretones en las manos y la cara saliendo de una clínica de piel Credit: Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group La actriz Melanie Griffith fue fotografiada con extraños moretones en el rostro y las manos, mientras salía del desmatólogo en Los Ángeles. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Preocupan los moretones de Melanie Griffith Melanie Griffith vista con moretones en las manos y la cara saliendo de una clínica de piel Credit: Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group Cabe recalcar que Melanie Griffith, de 65 años, batalló contra el cáncer de piel hace 10 años. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Kendall Jenner en diminuto bikini, Shakira muy bien acompañada y más fotos imperdibles de los famosos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.