¿Así o más sexy? Kendall Jenner derrite las redes con su bikini más diminuto La estrella de telerrealidad apareció en redes con un bikini tan sexy y minúsculo que hace sonrojar a cualquiera. By Mayra Mangal Las hermanas Kardashian-Jenner se han distinguido en redes por sus sexy atuendos que dejan muy poco a la imaginación y a digamos que a estas alturas ya casi nada de lo que se pongan nos sorprende. O al menos así pensábamos hasta ahora. En un post publicado este miércoles, Kendall Jenner, una de la más jóvenes del clan y top model consumada, regaló a su más de -cuéntenlos- 124 millones de fans de Instagram con una bonita instantánea que ha derretido las redes. En la foto aparece la nacida en California, de 24 años, tumbada en un camastro de playa con la prenda de baño hecha de crochet multicolor y que apenas le cubre las partes íntimas y los pechos. Su rostro aparece oculto detrás de un visor de paja. "Yo y este bikini [es] una historia de amor", expresó la doña quien en menos de 24 horas ha recibido la aprobación de más de 9.1 millones de personas que le dieron "like" al post. La foto fue tomada durante la escapada playera de Jenner a las Bahamas donde se encuentra de paseo con sus hermanas y su amiga, la venezolana Sofía Villarroel. En otras fotos Kendall aparece al lado de su hermana Kylie a bordo de un yate luciendo de lo más relajadas y diciendo ¡bikini fun! en su post. La foto de Kendall aparece días después de que su hermana Kylie incendiara las redes apareciendo al lado de una piscina con un traje del diseñador galo Jean Paul Gaultier donde luce una larguísima y divertida trenza estilo Rapunzel. "Autocontrol", dijo sencillamente la multimillonaria en su post. Ni duda cabe: las Kardashian siguen siendo reinas de las redes.

