Kendall Jenner mira con ojitos de amor a Bad Bunny después de su cena romántica ¡míralos!

Kendall Jenner and Bad Bunny Credit: Backgrid/The Grosby Group La pareja del momento pillada en Los Ángeles. Además, Ben Affleck en sus tareas de papá, Maluma y Andrea Meza apoyan a niños con cáncer y las mejores fotos del día.

Kendall Jenner y Bad Bunny
Kendall Jenner and Bad Bunny Credit: Backgrid/The Grosby Group La pareja del momento fue captada en plan acaramelado e intercambiando miradas de amor al salir a un restaurante de sushi en West Hollywood.

Andrea Meza y Maluma
Andrea Meza y Maluma La Miss Universo 2020 y el cantante colombiano visitaron el Miami Cancer Institute en Florida para compartir con los pequeños pacientes que padecen dicho mal en medio de actividades por el Día internacional de la mujer.

Ben Affleck
Ben Affleck Credit: Backgrid/The Grosby Group El actor fue captado en Los Ángeles, CA., acudiendo a una junta de padres junto con su ex, Jennifer Garner (no fotografiada).

Jenna Ortega
Jenna Ortega Saturday Night Live Credit: Rosalind O'Connor/NBC via Getty Images La estrella de la serie Merlina sonríe en las grabaciones del programa Saturday Night Live (NBC), en Nueva York. La actriz se encuentra en los cuernos de la luna con dicho show de Netflix y el estreno de su cinta Scream VI, que se estrena este viernes.

Eva Longoria
Eva Longoria Credit: The Image Direct/The Grosby Group La actriz, productora, empresaria y madre luce impecable y guapísima con un atuendo monocromático por las calles de Nueva York.

Selena Gómez
La actriz y cantante texana luce muy chic al salir del restaurante Carbone, también en la Gran Manzana.

Gloria Estefan y Kamala Harris
Gloria Estefan Kamala Harris Aspen Ideas : Climate Event Credit: Mireya Acierto/Getty Images La Vicepresidenta de los Estados Unidos (der.), sonríe al lado de la cantante cubana durante su participación en una charla sobre cambio climático celebrada en Miami, FL.

