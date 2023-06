Kendall Jenner y Bad Bunny comparten una velada inolvidable en Los Ángeles Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Kendall Jenner y Bad Bunny alimentan su amor yendo a cenar sushi con sus amigos Credit: Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group Kendall Jenner y Bad Bunny alimentan su amor. Además: el vestido de Beyoncé del que todos hablan y más. Empezar galería Kendall Jenner y Bad Bunny comen sushi juntos Kendall Jenner y Bad Bunny alimentan su amor yendo a cenar sushi con sus amigos Credit: Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group Kendall Jenner y Bad Bunny alimentan su amor yendo a cenar sushi en Los Ángeles con sus amigos. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Josemaria Torre y Peso Pluma muy sonrientes josemaria torre peso pluma Credit: Cortesía El actor Josemaria Torre y el cantante Peso Pluma se tomaron esta foto del recuerdo durante un evento. 2 de 7 Ver Todo A$AP Rocky y Rihanna, fans de la moda A$AP Rocky, Rihanna en el desfile Primavera/Verano 2024 de Louis Vuitton durante la Semana de la Moda de París Credit: Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group A$AP Rocky y Rihanna se sentaron en primera fila en el desfile Primavera/Verano 2024 de Louis Vuitton durante la Semana de la Moda de París. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Jay-Z y Beyoncé en la Semana de la Moda de París Jay-Z and Beyonce en el desfile Primavera/Verano 2024 de Louis Vuitton durante la Semana de la Moda de París Credit: Photo © 2023 REX Features/Shutterstock /The Grosby Group Jay-Z y Beyoncé tampoco se perdieron la oportunidad de asistir al desfile Primavera/Verano 2024 de Louis Vuitton en París. 4 de 7 Ver Todo Claudia Martín, Gabriel Soto y más presentan Vencer la culpa Presentación de la Telenovela ‘Vencer la Culpa’ en CDMX Carlos Ferro, Rosy Ocampo, Claudia Martín, Gabriel Soto Credit: Photo © 2023 Entrefam/The Grosby Group Carlos Ferro, Rosy Ocampo, Claudia Martín, Gabriel Soto y más en la presentación de la telenovela Vencer la culpa, producción de Rosy Ocampo que estrena el próximo 26 de junio por Las Estrellas en México y próximamente en Univision para Estados Unidos. 5 de 7 Ver Todo Jennifer Lopez en busca de muebles para su nuevo hogar Jennifer Lopez es acompañada por una amiga mientras busca nuevos muebles Credit: Photo © 2023 Mega/The Grosby Group Jennifer Lopez y Ben Affleck se mudaron recientemente a su nueva mansión de $60,000,000 en Beverly Hills y la actriz y cantante ha sido la encargada de encontrar los muebles de ensueño de su nueva casa. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Fonseca concluye gira en Estados Unidos Fonseca concluye su “VIAJANTE Tour” por EE.UU con 4 SOLD OUTS Credit: Cortesía El cantautor colombiano Fonseca concluyó con gran éxito su Viajante Tour por 10 ciudades de los Estados Unidos con cuatro sold outs en Houston, Washington DC, Atlanta y Miami y ahora se prepara para llevar su gira a Europa a partir del 22 de junio en Barcelona, España. ¡Felicidades! 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

