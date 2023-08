Kendall Jenner y Bad Bunny: El romance va "súper en serio" Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Kendall Jenner, Bad Bunny Credit: Backgrid/The Grosby Group La parejita fue captada en cena romántica tras su escapada a un lujoso resort de Idaho. Además, Cardi B arroja un teléfono al público y los abs de Harry Styles incendian a las redes, ¡míralos! Empezar galería Kendall Jenner Kendall Jenner, Bad Bunny Credit: Backgrid/The Grosby Group La top model y el cantante puertorriqueño fueron captados cenando románticamente en un restaurante de sushi de Los Ángeles, CA., luego de darse una romántica escapada al lujoso resort Gozzer Ranch Golf & Lake Club en Harrison, Idaho. Una fuente contó a PEOPLE que la cosa entre la hermana de Kim Kardashian y el cantautor va "súper en serio". "Definitivamente se les ve enamorados", afirmó dicha persona. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Harry Styles Harry Styles Credit: Backgrid UK/The Grosby El cantante británico está incendiando a las redes con las fotos de su paseo en yate por las costas italianas exhibiendo sus abdominales de acero y el tatuaje que aún lleva grabado en el cuerpo y que es un vestigio de su relación con la actriz y cineasta Olivia Wilde. 2 de 8 Ver Todo Cardi B Cardi B Credit: Mega/The Grosby Group La cantante de sangre dominicana está haciendo olas por lo sucedido durante un concierto este fin de semana cuando le arrojaron una bebida al escenario ¡y ella respondió arrojando su micrófono con furia! 3 de 8 Ver Todo Anuncio Beyoncé Beyoncé RENAISSANCE WORLD TOUR - New York Credit: Kevin Mazur/WireImage for Parkwood En East Rutherford, NJ, captamos a la cantante durante uno de sus conciertos de la gira Reinassance luciendo como un a Barbie de carne y hueso. ¡Y aún así su hija Blue Ivy Carter logró robarle cámara con su look viral! 4 de 8 Ver Todo Coco Levy Coco Levy Credit: Mezcalent El hijo de la fallecida comentarista mexicana Talina Fernández fue el centro de las miradas durante la misa en homenaje a su madre celebrada en una parroquia de Ciudad de México. 5 de 8 Ver Todo Luis luis fonsi Credit: Cortesía Alieen Abella En Miami, FL., nos encontramos al cantautor boricua (der.) en una visita al consultorio del doctor Álex Osorio. El quiropráctico de las estrellas ha atendido a cantantes como Ñengo Flow, Farruko, Myke Towers y a Carlos Adyan, comentarista del programa televisivo En casa con Telemundo. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Rey Felipe VI y familia rey de españa con reina letizia e hijas Credit: Carlos Alvarez/Getty Images El monarca español (izq.) saluda desde el balcón de los jardines de la Alfabia, en Soller, España, al lado de sus hijas, las princesas Sofía de España y Leonor de España, así como su madre, la reina Letizia, quien por cierto se unió a la ola rosada del verano con este lindo modelo. 7 de 8 Ver Todo Ana de la Reguera Ana de la Reguera Credit: Backgrid/The Grosby Group Después del estreno de la tercera y última temporada de su show ANA (Vix), la actriz veracruzana se apareció con este fresco look por Manhattan. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Kendall Jenner y Bad Bunny: El romance va "súper en serio"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.