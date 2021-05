Kendall Jenner enfurece a las redes por unas fotos tomadas en Jalisco, ¿se apropió de la cultura mexicana? Unas fotos de la top model en los azules campos tequileros ha dejado un mal sabor de boca entre algunos que la acusan de apropiación cultual y de insultar con su look ¿la viste? Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Kendall Jenner se encuentra una vez más en el centro de la polémica por una campaña publicitaria. Esta vez el anuncio y las fotos no son para una gran empresa, sino para su propia marca de tequila: 818 que recientemente debutó en el mercado. En las imágenes publicadas a mediados de semana la media hermana de Kim Kardashian aparece con un look de trenzas, camiseta y jeans paseando a lomos de caballo por los azules campos tequileros de Jalisco, donde se realizó la campaña. En las imágenes se observa a multimillonaria de 25 años supervisando el corte de las piñas del agave frente a un campesino. En otras simplemente aparece sentada en la parte trasera de una camioneta tipo pick-up observando sus alrededores. "¡Qué increíble experiencia he tenido hasta ahora, aprendiendo sobre este hermoso lugar, su hermosa cultura y su bella gente!", exclamó en parte la reina de las pasarelas en su post que hasta el momento ha sido aprobado por más de 2,4 millones de personas. Kendall Jenner tequila 818 Credit: IG/Kendall Jenner Pero como en todo, no faltan las malas lenguas que acusan a Kendall no solo de "apropiación cultural" por adoptar el look mexicano, sino de burlarse de los trabajadores que laboran el campo. "Esto es ofensivo", exclamó un usuario de Twitter. Modelar como una trabajadora migrante-chic para su marca de tequila? Luego la van a ver llorando y diciendo 100 veces que no sabía [lo que hacía]". Kendall Jenner tequila 818 Credit: IG/Kendall Jenner SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ella solo está usando a la cultura mexicana para su propio beneficio", fustigó otra usuaria de Twitter. Lógicamente muchos no han notado nada malo en la idea de mostrar a Kendall de esta forma en los campos jalisciences, como expresó un usuario más por medio de un tuit: "No soy fan de Kendall Jenner pero esta campaña está muy cool y honestamente como [experto] en marketing le doy mi aprobación". Esta no es la primera vez que el tequila de Kendall Jenner echa a volar a las malas lenguas. En marzo, cuando hizo su debut la marca, los 'haters' se dieron rienda suelta expresando acusaciones similares. "La nueva apuesta de Jenner no se trata de una apropiación cultural", opinó en aquel entonces Ramón González Figueroa, director del Consejo Regulador del Tequila (CRT) en declaraciones hechas a la agencia EFE. "Consideramos que la apropiación cultural es cuando imitas un producto de una región y no te vinculas correctamente con la industria que lo produce, es decir, no tienes autorización para ello". Ahí.

