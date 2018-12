Pillan a Kendall Jenner abucheando al novio de Khloé Kardashian en partido de la NBA

El drama creado por las infidelidades de Tristan Thompson, pareja y padre de la hija de Khloé Kardashian, parece estar lejos de quedar en el pasado, especialmente porque en los más recientes capítulos de la serie Keeping Up with the Kardashians se están revelando todos los detalles del caos que generó el proceder del jugador de la NBA.

El pasado viernes, las parejas de Khloé y Kendall se enfrentaban en un juego de la liga de baloncesto profesional de Estados Unidos. El equipo de Thompson, los Cleveland Cavaliers, visitaba al equipo de Ben Simmons, los Philadelphia 76ers, y Jenner se encontraba en primera fila del icónico Wells Fargo Center para apoyar a su media naranja.

Un curioso momento fue captado por algunos aficionados y ha generado todo tipo de comentarios en las redes sociales durante el fin de semana. En una serie de videos se puede apreciar el momento exacto en que la supermodelo abuchea durante el juego al padre de True Thompson.

No hay duda de que para Khloé, la infidelidad de su pareja aún es un tema que no ha podido quedar en el olvido, lo que se evidencia con algunos de los intercambios que tuvo con sus seguidores en las redes sociales luego de que los videos de Kendall abucheando a Tristan se hicieran virales.

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

“Lo que él hizo fue asqueroso”, aseguró a una de sus fanáticas sobre las infidelidades de su pareja. “(Pero) lo que estás viendo sucedió hace ya siete meses… (desde entonces) hemos pasado por incontables horas de terapia”, añadió Khloé.

Kendall Jenner y Tristan Thompson Mitchell Leff/Getty Images

Por supuesto, sobre el proceder de Kendall en contra de su pareja, la empresaria también compartió su opinión con otra seguidora que aseguró sentirse “confundida”. “Mi hermana estaba viendo a su hombre jugar en contra de mi hombre… Así que es normal que ella molestara al equipo contrario… ¿Por qué estás confundida?”.