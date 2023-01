La historia de amor Kelvin Rentería y 'Nona' González continúa fuera de Exatlón Estados Unidos Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Kelvin Credit: Telemundo; Instagram No ganaron el gran premio de $200.000 en la séptima temporada de Exatlón Estados Unidos, pero Kelvin Rentería y Alondra 'Nona' González se llevaron un premio aún más valioso, uno que el dinero no puede comprar: el amor. El deportista y la futbolista profesional se enamoraron mientras competían en las arenas más feroces del planeta. Hoy su historia de amor sigue latiendo con fuerza. Empezar galería Kelvin y 'Nona' 'Nona' González Credit: Instagram 'Nona' González La historia de amor entre Kelvin Rentería y Alondra 'Nona' González sigue escribiéndose fuera de Exatlón Estados Unidos. El deportista y la futbolista profesional, quienes se enamoraron mientras competían en las arenas más feroces del planeta, estuvieron disfrutando recientemente de unos románticos días juntos en San Juan, Puerto Rico. "Lo cierto es que contigo la vida es más bonita", escribió 'Nona' junto a esta instantánea en la que ambos aparecen dando un paseo en bicicleta por la isla del Caribe. "Contigo y en el mar la vida es más bonita", agregó Kelvin. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Kelvin y 'Nona' 'Nona' González Credit: Instagram 'Nona' González La pareja no ha dejado de regalar románticas instantáneas a sus fans como esta en la que sus miradas hablan por sí solas. 2 de 7 Ver Todo Kelvin y 'Nona' 'Nona' González Credit: Instagram 'Nona' González "La magia de conectar", fueron las palabras con las que 'Nona' compartió esta imagen en la que posa junto a su galán. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Kelvin y 'Nona' 'Nona' González Credit: Instagram 'Nona' González 'Nona' y Kelvin están construyendo una hermosa historia de amor que cada día se fortalece más y más, a juzgar por lo que comparten en las redes sociales. 4 de 7 Ver Todo Kelvin y 'Nona' 'Nona' González Credit: Instagram 'Nona' González La exconcursante de Exatlón Estados Unidos acompañó esta instantánea del siguiente texto: "Llega alguien que te llama paz después de haber visto tu guerra". 5 de 7 Ver Todo Kelvin y 'Nona' 'Nona' González Credit: Instagram Kelvin Rentería El deportista y exconcursante de la primera edición de La casa de los famosos lo tiene claro: "Todo, pero contigo 'Nona'". 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Kelvin y 'Nona' Nona González Credit: Instagram 'Nona' González Lo que pasará en un futuro nadie lo sabe, pero lo que está claro es que hoy, en el presente, ambos forman una bella pareja que se encuentra disfrutando intensamente de su historia de amor. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

