Keityn, el otro compositor que trabajó con Shakira en su hit, cuenta el duro momento que vivieron Además de Bizarrap, la cantante también contó con la creatividad del colombiano, quien compartió algunos episodios vividos con la artista durante el proceso de creación. Hasta ahora ha sido Bizarrap de quien más se ha hablado, pero detrás del gran hit de Shakira, la sesión #53, también hay uno de los mayores talentos musicales de los últimos tiempos: Keityn. El colombiano es la tercera pieza clave de la canción que acaba de hacer historia. El joven, quien también ha trabajado con primeras figuras como Karol G, Maluma y Bad Bunny, entre otros, ha hablado con gran respeto y cariño de la cantante colombiana, con quien pasó, junto a BZRP, unos días en su casa de Barcelona, para darle forma al tema del momento. Aunque el resultado final es un éxito rotundo y en todos los sentidos, Keityn también ha compartido lo que hubo detrás de su creación, de quiénes fueron ideas algunas de las frases y cómo es la vida de Shakira en España donde los paparazzi no la dejan ni respirar. Shakira y el compositor Reityn Shakira y el compositor Reityn | Credit: Reityn: (Photo by Denise Truscello/Getty Images for The Latin Recording Academy) Shakira: (Photo by J. Countess/Getty Images) En una entrevista con Molusco TV, su presentador, Jorge Pabón, hizo referencia a una de las líneas estrella de la melodía. "Yo solo hago música, perdón que te salpique". "¿Quién trajo a la mesa esa parte?", le preguntó el locutor de lo más pícaro al compositor. Keityn no tuvo reparo en responder que fue él quien salió con esa línea. "Yo creo que yo, yo llegué con una idea similar, similar, similar, decía 'a ese ají le falta más pique'", expresó, lo que pasa es que luego la fueron transformando hasta darle ese remate final. Pero dejó algo claro, lo de la gota y el efecto bocal que separa las vocales sal-pique sí que fue más idea de Shak y BZRP, reconoció con una gran sonrisa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El trabajo sobre la mesa de a tres era pura creatividad. "Estuvimos tres días en Barcelona, en la casa de Shakira...", explicó. "Es la canción que yo más le he echado mente", dijo del proceso, del que aseguró que quitaron otras cosas, líneas y párrafos que prefirió no revelar. Allí todos aportaban ideas, palabras y estrofas que iban sumando, restando y transformando en lo que hoy es. ¿Y a quién se le ocurrió la parte que cita eso de 'Claramente no es como suena, tiene nombre de persona buena'? "La idea inicial fue de ella, y entre los dos encajamos... Pero sí te digo que la idea de decir 'claramente, sí es de mi muchacha", afirmó Keityn. Igual con la frase de "yo valgo 2 de 22". El artista admitió que Shakira tenía una lista de cosas que quería incluir, estaba clara en eso y los demás solo la ayudaron a encajarlas con la música. "Esas cosas son de ella... Literal. Yo simplemente la ayudaba a arrimar, pero la compositora fue Shak", añadió. Algo que Keityn compartió de lo vivido junto a Shakira en su casa, donde nació ese temazo, y que se recoge en el tema, es la gran persecución de los paparazzi a la artista, cuyo hogar está rodeado de fotógrafos a todas horas, de ahí la parte del tema que habla de sentirse rehén. "Eso es demasiado real, la casa de Shakira, entrar a su casa es estar expuesto a paparazzi por todos lados... Hay como tres o cuatro carros esperando cualquier movimiento en falso, se siente así, literal, ella como que está incómoda con eso, obvio", expresó con cierta tristeza al ser cómplice de esa delicada situación que vivió en primera persona. El compositor, también responsable de una de las líneas más fuertes de la letra, "las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan", habló de Shakira con gran orgullo y admiración por considerarla una de las mujeres más versátiles de la industria. Y, no solo eso, también aplaudió su manera de sacar todo lo que siente y plasmarlo en su voz y en una canción. Mensaje look Shakira canción Piqué Credit: Youtube "Cada quien hace su duelo, supera sus despechos como quiera, ella es artista, usted no la ponga hacer limonada, si quiere liberarse de esa manera, que lo haga, yo estoy totalmente de acuerdo con ella, está sacando música, no está haciendo nada que no sepa hacer", dijo Keityn contundente. ¿Y cómo está Shakira con todo lo que está pasando? Su compatriota y amigo también lo contó abiertamente. "Está recontenta, no esperábamos esa aceptación. Ella trata de no meterse mucho en lo que está pasando, porque igual que hay críticas buenas, hay críticas malas, y ella trata de desconectarse un poco, pero lo que se ve es que a la canción le está yendo muy bien, y está muy contenta, está muy contenta, la verdad", concluyó.

