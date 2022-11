Muere la leyenda de la música Keith Levene a los 65 años El músico fue el guitarrista y el fundador del mítico grupo de punk The Clash. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Keith Levene, guitarrista del grupo The Clash, ha fallecido a los 65 años. El fundador de la mítica banda británica a los 18 años fallecía este sábado en su casa de Norfolk, en Inglaterra a consecuencia de un cáncer de hígado. Su pareja, Kate Ransford y su hermana, Jill Bennett le acompañaron en sus últimos días de vida y aseguraron a los medios que falleció "pacíficamente, en calma, cómodo y amado". Keith Levene Keith Levene | Credit: (Photo by JAB Promotions/WireImage) Junto al guitarrista Mick Jones, el bajista Paul Simonon y el cantante Joe Strummer formaron una de las bandas épicas de la música punk que llegaría a lo más alto. Sin embargo, Keith abandonó antes de esa explosión internacional para crear otra banda, la Public Image Ltd, en este caso acompañado de John Lydon, el cantante de los Sex Pistols, y en la que empleaba otro nombre, el de Johnny Rotten. Keith Levene Keith Levene | Credit: (Photo by JAB Promotions/WireImage) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Fue así que dieron forma al post-punk alcanzando un éxito que incluyo llegó a eclipsar a The Clash. Su participación en Public Image LTD duró hasta el 1983. El mal rollo entre los miembros del grupo y el problema de drogas de Levene fueron las razones principales de su marcha. A partir de aquí, aparcó la música y se mudó a Estados Unidos donde ejerció de diseñador gráfico y programador informático, pero las notas sonaban demasiado fuerte en su interior y regresó a su gran pasión. Esta vez en un terreno más tranquilo, las bandas sonoras. Descanse en Paz.

