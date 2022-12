Fallece el famoso youtuber Keenan Cahill a los 27 años El joven estadounidense murió días después de someterse a una operación a corazón abierto. Padecía una enfermedad genética rara llamada Maroteaux–Lamy. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 2022 termina con una cadena de muertes, entre las que se encuentra la de Keenan Cahill, el famoso youtuber conocido por sus videos en los que sincroniza sus labios con algunas de las canciones más famosas. Así lo confirmó TMZ. El joven fallecía a los 27 años tras someterse a una operación a corazón abierto que terminó con su cuerpo conectado a una máquina durante casi dos semanas. Cahill fue operado el pasado 15 de diciembre y desde entonces estaba bajo respiración asistida. Situación de la que fue desconectado el pasado jueves por la tarde en un hospital de Chicago, según informó David Graham, manager del artista, al sitio web mencionado. Keenan Cahill Fallece el Youtuber Keenan Cahill | Credit: (Photo by Rachel Murray/Getty Images for The Fanatics Tour) El exitoso youtuber fue diagnosticado con una enfermedad genética rara cuando era un niño, conocida bajo el nombre del síndrome Maroteaux–Lamy. Una condición progresiva que, con el tiempo, causa daños en los órganos y tejidos, inflamándolos y dañándolos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además, esta enfermedad, en algunos casos como en el de Cahill, también puede llegar a afectar al corazón. El joven era toda una leyenda en la famosa plataforma gracias a sus múltiples videos haciendo lip-sync. Tal es así que trabajó con artistas de la talla de 50 Cent, Justin Bieber, Ariana Grande, Katy Perry, Britney Spears y David Getta, entre otros muchos.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Fallece el famoso youtuber Keenan Cahill a los 27 años

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.