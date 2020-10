Close

Keanu Reeves de paseo con su novia en Berlín. ¡Míralos! Por Nohelia Castro Skip gallery slides ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Photo © 2020 Splash News/The Grosby Group Keanu Reeves de paseo en Berlín con su novia Alexandra Grant, Kim Kardashian impacta con bikinazo a los 40 años, Gabriel Soto muestra sus músculos de acero durante grabaciones de ¿Te acuerdas de mí? y más fotos imperdibles de los famosos. Empezar galería De paseo Image zoom Credit: Photo © 2020 Splash News/The Grosby Group El actor Keanu Reeves fue fotografiado por el lente de un paparazzi dando un paseo en Berlín con su novia Alexandra Grant. 1 de 9 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Curvas peligrosas Image zoom Credit: kim kardashian instagram Para conmemorar su cumpleaños número 40, la estrella de telerrealidad Kim Kardashian publicó esta fotografía en la que presumió sus impactantes curvas ataviada con un diminuto bikini. 2 de 9 Applications Ver Todo Músculos de acero Image zoom Credit: gabriel soto instagram Gabriel Soto mostrando sus músculos de acero durante las grabaciones de ¿Te acuerdas de mí? El actor mexicano encabeza junto con Fátima Molina el nuevo melodrama de Televisa que se estrenará a principios del próximo año en México en horario estelar. 3 de 9 Applications Ver Todo Anuncio Guapísima Image zoom Credit: joy instagram La cantante Joy Huerta hizo su entrada triunfal en los escenarios de los premios Billboard de la Música Latina con su voz y, sobre todo, con su impactante cambio de imagen. "Muy extraño haber estado tanto tiempo lejos de todo y al volver sentir que nunca pasaron los días". 4 de 9 Applications Ver Todo Adrenalina Image zoom Credit: juan soler instagram Además de galanes, Juan Soler (der.) y Cristian de la Fuente tienen en común su amor por las motocicletas. "Compartir momentos con amigos que los enriquecen. ¡De eso se trata! Te quiero, amigo". 5 de 9 Applications Ver Todo Anuncio importante Image zoom Credit: demi lovato instagram La cantante y actriz Demi Lovato incentiva a sus fans a que voten. "Yo voto porque amo mi país. Esta entrada no es para que votes por alguien en específico, es para decirte que votes y punto. Lo que sea que pase, alzamos nuestras voces y dejamos saber lo que queríamos". 6 de 9 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio ¡Felicidades! Image zoom Después de una etapa con Rebeka Smyth y Rodner Figueroa a la cabeza del show Al rojo vivo, la cadena Telemundo renovó su formato y presentó sus nuevos conductores: Jessica Carrillo y el ganador del Emmy Antonio Texeira. 7 de 9 Applications Ver Todo Uñas románticas Image zoom Credit: Cortesía La influencer KathleenLights lanzó exitosamente When in Romance, su nueva colección de esmaltes de uñas otoño 2020. Los seis colores están inspirados en el romance, en cartas de amores pasados y aquellos que aún esperan ser escritos. Cabe recalcar que la youtuber incorporó por primera vez modelos masculinos para mostrar los esmaltes de su nueva colección. 8 de 9 Applications Ver Todo ¡Felicidades! Image zoom Credit: adrian uribe instagram Toda espera llega a su fin y después de un largo embarazo durante la pandemia en este extraño 2020, ¡Adrián Uribe y su prometida Thuany Martins ya tienen en los brazos a su pequeñita! "Queremos compartirles que este sábado 24 de octubre a las 7:05 a. m. llegó a este mundo nuestra hija. Gracias a Dios y al equipo médico tanto ella como su mamá están en perfecto estado". 9 de 9 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

