Keanu Reeves

El actor de 55 años es conocido por sus papeles en películas como Speed, Matrix y John Wick.

Su tragedia

Keanu Reeves era pareja de la actriz Jennifer Syme, quien en 1999 dio a luz a su hija Ava. La bebé nació muerta, lo que provocó una tensión en su relación que los llevó a la ruptura. Syme murió en un trágico accidente automovilístico en 2001.

Supuesto romance

En 2007 hubo rumores de que salía con la actriz Martha Higareda.

Nuevo amor

Se dice que el actor está saliendo con su amiga y artista visual Alexandra Grant, de 46 años.

Trabajan juntos

En 2011 trabajaron en el libro Ode to Happiness de Keanu Reeves y cinco años después en otro titulado Shadows que el actor escribió y ella ilustró. También fundaron la editorial X Artists 'Books.

En el ojo público

Que el actor sea una celebridad tiene sus ventajas a la hora de lanzar proyectos.

Muy juntos

En un evento esta semana, la pareja apareció junta tomada de la mano.

No es la primera vez

Los dos se han tomado de la mano antes en un evento.

Se divierten juntos

Keanu Reeves parece estar feliz en su nueva relación.

Muy cariñosos

Un gesto que delata lo bien que se llevan.

¿Quién es Alexandra Grant, la novia de Keanu Reeves?

