Katy Perry celebra su cumpleaños con una escapada romántica a Los Cabos Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Katy Perry Spends Her Birthday On A Yacht In Cabo With Orlando Bloom And Friends Credit: Photo © 2021 Backgrid/The Grosby Group Katy Perry cumplió 37 años; además JLo y Ben juntos en Halloween, Alejandro Sanz y Nodal ofrecen conciertos inolvidables y más fotos imperdibles de los famosos. Empezar galería ¡Feliz cumpleaños Katy! Katy Perry Spends Her Birthday On A Yacht In Cabo With Orlando Bloom And Friends Credit: Photo © 2021 Backgrid/The Grosby Group Con motivo de su cumpleaños número 37, la cantante Katy Perry se reunió con esposo Orlando Bloom y amigos a borde un lujoso yate en Los Cabos, México. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Juntos Jennifer Lopez & Ben Affleck Enjoy Lowkey Halloween at a Private Malibu Residence before Boarding a Private Jet Credit: Photo © 2021 Backgrid/The Grosby Group Los tortolitos Jennifer López y Ben Affleck fotografiados por el lente del paparazzi la noche de Halloween manejando por Malibú. 2 de 10 Ver Todo Siguiente parada Jennifer Lopez & Ben Affleck Enjoy Lowkey Halloween at a Private Malibu Residence before Boarding a Private Jet Credit: Photo © 2021 Backgrid/The Grosby Group JLo y Ben llegaron a un aeropuerto en Los Ángeles para abordar un jet privado. ¿A dónde irían? 3 de 10 Ver Todo Anuncio Luces, cámara, acción Chris Hemsworth And Natalie Portman Film A Flashback Scene On The Set Of 'Thor: Love and Thunder' Credit: Photo © 2021 Backgrid/The Grosby Group Pillamos al actor australiano Chris Hemsworth en un set en Los Ángeles grabando escenas con Natalie Portman para la nueva película Thor: Love and Thunder. 4 de 10 Ver Todo Foto del recuerdo Carlos Rivera, Yuri, Juanpa Zurita y Mónica Huarte conforman el jurado de la nueva temporada de "¿Quién Es La Máscara? Credit: mezcalent El jurado de la nueva temporada de ¿Quién es la máscara?, Carlos Rivera, Yuri, Juanpa Zurita y Mónica Huarte posando muy sonrientes en el set junto al invitado especial de la noche, Vadhir Derbez. 5 de 10 Ver Todo Voz privilegiada Alejandro Sanz recorre Estados Unidos con la #LaGira 2021 sin olvidar sus orígenes Credit: Photo © 2021 Photo Gamma Group/The Grosby Group El cantautor español Alejandro Sanz enamoró a su público con su voz privilegiada durante el espectáculo que ofreció en el YouTube Theater en Los Ángeles. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Nueva colección Lights Lacquer Announces “Friends” Collab Credit: Cortesia Kathleen Lights continúa cosechando éxitos. La línea de esmaltes de uñas de la influencer de origen cubano acaba de anunciar una nueva colección de edición limitada en la que honra a la icónica serie de televisión Friends. Los tonos se caracterizan por ser colores fuertes y llamativos. Además, cada botella tiene impreso un diseño icónico del popular show. La colección ya está disponible en lightslacquer.com. 7 de 10 Ver Todo Por cafeína Jessica Alba and Cash Warren Grab iced Coffee Drinks at Urth Caffe Credit: 2021 Backgrid/The Grosby Group Jessica Alba comprando café en una tienda en Los Ángeles junto a su esposo, el productor Cash Warren. La actriz y empresaria protegió su rostro con una mascarilla azul y portaba un atuendo deportivo de Splendid. 8 de 10 Ver Todo Concierto inolvidable Christian Nodal regresó la fiesta a Cancún con un concierto inolvidable Credit: Photo © 2021 REX Features/Shutterstock /The Grosby Group El artista Christian Nodal regresó la fiesta a Cancún con un concierto inolvidable. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Jessica Alba and Cash Warren Grab iced Coffee Drinks at Urth Caffe Credit: 2021 Backgrid/The Grosby Group 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

