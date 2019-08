Actriz porno enfrenta 20 años de prisión por tramar asesinato de su ex Una actriz de películas pornográficas, Katrina Lynn Danforth, enfrenta 20 años de cárcel tras declararse culpable de gestionar el asesinato del padre de uno de sus hijos. By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email Print iphone Send Text Message Una actriz de cintas pornográficas enfrenta 20 años de cárcel por intentar contratar a un sicario para asesinar al padre de uno de sus hijos. Katrina “Katie” Lynn Danforth, de 32 años, admitió que se encontró con el supuesto asesino durante el otoño del 2018 para gestionar la transacción. De acuerdo a la oficina del fiscal de Estados Unidos, la joven de Post Falls, Idaho, posteriormente le envió $2,500 en efectivo en una tarjeta de “agradecimiento” como pago inicial. Pero la persona con la que la joven se reunió resultó ser un policía encubierto y no un criminal como pensaba, según reportó PEOPLE. La chica fue arrestada el 19 de diciembre en el Aeropuerto Internacional de Spokane, en el estado de Washington, y ha permanecido en la cárcel desde su detención. De acuerdo a las acusaciones presentadas en corte, la trama empezó a planearse a mediados de octubre y se finalizó en las semanas siguientes a través de llamadas y cartas. La víctima, identificada solamente por sus iniciales —R. H.— era el padre de uno de los hijos de la actriz, quien llegó a un acuerdo con los fiscales, según reportó NBC News. Según las declaraciones en el acuerdo, Danforth tenía “instrucciones específicas que quería que se llevaran a cabo”. Una de ellas era que el cuerpo de su ex fuera fácilmente encontrado y que mientras su hijo estuviera a salvo, “no le importaba si otras personas viviendo en la casa resultaban heridas”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El pago inicial era la mitad de los $5,000 que la actriz debía pagar por el asesinato. Danforth se declaró culpable en una corte federal de dos cargos de usar instalaciones de comercio interestatal — líneas telefónicas y los servicios de correo — para cometer un asesinato a sueldo, según la fiscalía. Cada cargo lleva una sentencia de hasta 10 años de prisión, y una multa de $250,000. La actriz que ha actuado bajo los nombres Lynn Passion y Lynn Pleasant regresará a corte a principios de diciembre para ser sentenciada formalmente. Advertisement EDIT POST

