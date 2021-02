Close

¡Famosa presentadora de Univision se casó! Así fue su boda de ensueño La conductora puertorriqueña Katiria Soto pronunció las palabras mágicas "Sí, acepto" en su amada Isla del Encanto. ¡Felicidades! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Porque no todo van a ser malas noticias. Este fin de semana y en vísperas al día del amor y la amistad, la presentadora Katiria Soto se casaba con su prometido en una preciosa boda en Puerto Rico, país de la comunicadora. La que fuera conductora del noticiero de Univision 41 en Nueva York lució un vestido blanco, corto y de encaje de lo más original, cubierto por una segunda capa transparente. Embelesado y muy emocionado le esperaba su ya esposo, Humberto Guzmán, a quien Katiria le juró amor eterno en una boda en tiempos de coronavirus que siguió todos los protocolos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Katiria trabajó por 5 años en Univision pero en 2019 se despidió de la cadena para regresar a su isla amada y proseguir allí su carrera televisiva. "Como todo inmigrante que llega a este país, añoro regresar a mi patria Puerto Rico y estar junto a los míos. Gracias a nuestra comunidad hispana por recibirme con tanto cariño", se despidió emocionada. Actualmente es una de las conductoras estrella en NotiCentro Televisión, canal que ha dado la exclusiva de su boda y que ha retransmitido en directo para sus espectadores a través de Facebook. ¡Muchísimas felicidades a la pareja y qué vivan los novios!

