Katie Holmes al fin se deja ver junto a su nuevo novio, y 'Chandler' de Friends en Beverly Hills ¡Míralos!

Katie Holmes

Katie Holmes and New Boyfriend Bobby Wooten Pack on the PDA in NYC

Como muy pocas veces la actriz se dejo fotografiar de la mano de su nuevo novio, Bobby Wooten. La ex de Tom Cruise lució muy sonriente junto al músico durante un paseo en Nueva York.

Matthew Perry

Matthew Perry is Seen in a Rare Public Outing in Beverly Hills

El actor, quien dio vida al personaje de 'Chandler' en la popular serie Friends, fue fotografiado por el lente del paparazzi comprando una bebida en una cafetería en Beverly Hills.

Malia Obama

Sin tratos especiales! Malia Obama realiza sus trámites como una ciudadana común en el aeropuerto de Los Angeles

La hija del exmandatario Barack Obama usando una mascarilla y lista para abordar un vuelo en el aeropuerto LAX.

Jeff Bezos y Lauren Sánchez

Jeff Bezos y su novia Lauren Sanchez disfrutan de un paseo de compras por el Soho

El fundador de Amazon y su pareja disfrutaron de una tarde de compras en Nueva York.

Sebastián Rulli

Sebastián Rulli en una escena de la telenovela "Los Ricos También Lloran

El galán argentino grabando una escena de Los ricos también lloran, la nueva versión de la exitosa telenovela que hace cuatro décadas catapultó a la fama a Verónica Castro y que ahora protagonizan Claudia Martín y Rulli.

Michelle Renaud y Juan Pablo Gil

Michelle Renaud y Juan Pablo Gil en una escena de la telenovela "La Herencia

Nos colamos tras bastidores de La herencia, la nueva producción de Juan Osorio. "Estoy segura de que este es el personaje más importante hasta hoy en mi carrera", dijo la actriz en entrevista con People en Español.

