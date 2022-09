Katie Couric revela que se le diagnosticó un cáncer de mama: "Por favor, hágase su mamografía anual" La reconocida periodista Katie Couric, quien perdió a su esposo hace 24 años a causa de un cáncer, reveló que se diagnosticó un cáncer de mama y ha estado bajo tratamiento. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Katie Couric Katie Couric | Credit: Craig Barritt/Getty Images for East Hampton Library La reconocida periodista Katie Couric reveló que se le ha ha diagnosticado un cáncer de mama y exhortó a todas las mujeres a realizarse sus exámenes de mamografías anuales para prevenir esta enfermedad. "Cada dos minutos, a una mujer se le diagnostica un cáncer de mama en Estados Unidos. El 21 de junio me convertí en una de ellas", anunció la expresentadora del show matutino Today (NBC) en Instagram. "Quería compartir mi historia personal con todas ustedes y animarlas a hacerse una prueba de detección y comprender que pueden pertenecer a una categoría de mujeres que necesitan más de una mamografía". La periodista, que perdió a su esposo Jay Monahan a causa del cáncer de colon en 1998, contó que por recomendación de su médico se realizó una mamografía que develó que tenía cáncer. "Tu biopsia dice que es cáncer. Todo va a salir bien, pero tenemos que hacer un plan", le dijo el médico. Esta noticia fue un duro golpe para la periodista en ese momento. "Me sentí enferma y la habitación empezó a dar vueltas. Estaba en medio de una oficina abierta, así que caminé hacia una esquina y hablé en voz baja, mi boca no podía seguir el ritmo de las preguntas que se arremolinaban en mi cabeza", dijo. "¿Qué significa esto?, ¿necesitaré una mastectomía?, ¿necesitaré quimioterapia?, ¿cómo serán las próximas semanas, meses e incluso años?", se preguntó. Couric mencionó que su familia tiene un historial de cáncer, no solo su esposo, sino también su hermana Emily, que falleció a los 54 años a causa de cáncer de páncreas; el cáncer de ovarios de su suegra; el linfoma no Hodgkin de su madre o el tumor que tuvo su ahora esposo. La cirugía de Couric fue programada para el 14 de julio. "Me llevaron al quirófano, me dieron una buena dosis de propofol y me desperté en la sala de recuperación. La Dra. Newman me dijo que estaba satisfecha con la forma en que salieron las cosas: había extirpado el tumor y los márgenes estaban limpios", contó. "La patología volvió unas semanas después. Afortunadamente, mis ganglios linfáticos estaban limpios. Pero el tumor era más grande de lo que esperaban: 2,5 centímetros, aproximadamente del tamaño de una aceituna", dijo. "Y más tarde supe que mi oncotype, que mide la probabilidad de que el cáncer regrese, era 19, lo que se consideraba lo suficientemente bajo como para renunciar a la quimioterapia". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Couric hizo énfasis en la necesidad de chequearse regularmente para afrontar cualquier enfermedad a tiempo. "Por favor, hágase su mamografía anual. Llegué seis meses tarde esta vez. Me estremezco al pensar en lo que podría haber pasado si lo hubiera pospuesto más tiempo. Pero igual de importante, averigüe si necesita una evaluación adicional", recomendó.

