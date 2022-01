Elenco de Orange Is The New Black está de luto tras la muerte de una de sus estrellas. Los detalles. Kathryn Kates, actriz de las populares series Orange Is The New Black y Seinfeld ha fallecido. Los detalles de su partida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La actriz Kathryn Kates murió a sus 73 años, reporta el diario The New York Post. Kates fue parte de los elencos de populares series como Orange Is The New Black y Seinfeld. Originaria de Nueva York, la actriz murió en Florida tras batallar contra el cáncer. Kates también actuó en la serie Law & Order: Special Victims Unit. Uno de sus más recientes personajes fue Angie DeCarlo en la película The Many Saints of Newark, inspirada en la serie The Sopranos. La agencia de talentos que la representaba confirmó la triste noticia. "Nuestra maravillosa @officialkathrynkates ha fallecido. Ella siempre será recordada y adorada en nuestros corazones como la poderosa fuerza de la naturaleza que era", publicó en Instagram Headline Talent Agency. Kathryn Kates Credit: (Walter McBride/WireImage) SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN La actriz también actuó en la producción de Broadway Significant Other, y en las series Shades of Blue (con Jennifer López), Matlock, Caroline in the City, y Lizzie McGuire. En Orange Is The New Black, Kates interpretó al personaje de Amy Kanter-Bloom, la madre del personaje de Jason Biggs. Se robó el corazón de muchos también con su actuación en la serie Seinfeld. Kathryn Kates Credit: (Photo by Alice S. Hall/NBCU Photo Bank/NBCUniversal via Getty Images via Getty Images) La sobreviven su hermana Mallory, su hermano Joshua y su sobrino Ben. Que en paz descanse.

