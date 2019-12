¡Kate y William pelean entre los fogones en un show de televisión! Los duques de Cambridge grabaron un especial de Navidad junto a la reina de los pasteles Mary Berry que se emitirá en la BBC el próximo 16 de diciembre. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ¿Te imaginas qué divertido sería ver competir entre los fogones a Kate y William frente a una cámara? ¡Pues es una realidad! La famosa reina de los pasteles de Inglaterra, Mary Berry les recibió en su show de la BBC que se emitirá el lunes 16 de diciembre con motivo de las fiestas navideñas. Los futuros Príncipes de Gales cocinaron algunos platillos tradicionales navideños para después servirlos a ciertas personas que se dedican a hacer voluntariados con intención de ayudar a gente con pocos recursos durante la Navidad. Mary Berry, todo un ídolo televisivo por su legendario programa de cocina, fue nombrada Comendadora de la Orden del Imperio Británico por sus servicios al arte culinario de Reino Unido en 2012. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Image zoom Getty Images En cuanto a su experiencia en el plató con Kate y William, "fueron muy competitivos y no perdieron de vista las creaciones del otro mientras cocinaban las suyas. Son una pareja estupenda", aseguró Mary Berry a los medios británicos después del rodaje. Image zoom Chris Jackson/Getty Images ¿Recuerdas aquella vez que le preguntaron al príncipe por qué estaba tan flaco y contestó bromeando que era culpa de su esposa a quien no se le daba bien la cocina? ¡Pues ahora veremos qué tan cierta fue esa afirmación en vivo y en directo! Image zoom Chris Jackson/Getty Images Mary Berry y Kate Middleton disfrutaron de su tiempo juntas este año durante un festival y, a juzgar por las imágenes, se ve que ya existe una excelente química entre ellas lo que seguro hará más divertido el show. Image zoom The Sunday Times define a la popular Mary Berry como "un pastelito humano: elegante, clásica y sin pasarse de dulce" Advertisement

