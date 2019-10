Kate y William: la casita donde pasarán Halloween con sus hijos La preciosa finca campestre, Anmer Hall, fue un regalo de la Reina Isabel por su boda. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Halloween está a la vuelta de la esquina y los hijos de los Duques de Cambridge tienen vacaciones de mid-term. Image zoom Getty Images Qué mejor lugar para pasar estas vacaciones de invierno que en Anmer Hall, su encantadora casa rural en el campo en Norfolk, donde los pequeños pueden corren libres alejados de la estricta etiqueta de palacio. Image zoom Getty Images Esta "pequeña" mansión del siglo XVIII, fue el regalo de boda para la pareja de la abuela del príncipe William, la Reina Isabel, quien tiene también una casa de campo a tan sólo dos kilómetros de allí. Image zoom Kate Middleton se encargó personalmente de su remodelación. ¿Uno de los cambios? Trasladar de lugar la alberca para que estuvieran alejados de los focos de los tabloides británicos y mantener su privacidad. La casa, que cuenta con diez habitaciones, también tiene una pista de tenis. Image zoom Nos imaginamos a los pequeños George, Charlotte y Louise muy felices, jugando con sus animalitos de la casa de campo: el cocker spaniel llamado Lupo, su hámster Marvin y sus gallinas, antes de decorar las calabazas y cocinar cupcakes con su mamá. Image zoom Serán unas cortas pero merecidas vacaciones para los niños, después de estar separados de sus progenitores durante una semana a causa de su reciente viaje a Pakistán. Advertisement

