Close

Kate Middleton y el príncipe William borran de sus redes importante retrato al lado de sus hijos Después de presumirnos a sus hijitos con un bello retrato, los duques de Cambridge no han dejado rastro de la importante foto ¿qué los llevó a sacarlo? Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Las redes se despertaron con una sorpresa este jueves al descubrirse que los duques de Cambridge, el príncipe William y Kate Middleton, habían borrado de sus redes un importante retrato de sus hijos. La bonita instantánea de los príncipes -ambos de 38 años- posando con sus tres hijos, los príncipes George, de 7 años, Charlotte, de 5 y Louis, de 2, desapareció de su Twitter e Instagram, donde desde el 8 de mayo pasado aparecía de manera prominente como el retrato oficial del perfil de ambas cuentas. Los duques cuentan con 2 millones de seguidores en Twitter y 12 millones más en Instagram, con lo cual el cambio no pasó desaparecibido e hizo que los fans se preguntaran qué habría motivado la desaparición del retrato. Sin embargo detrás del repentino cambio se encuentra una buena razón: que los príncipes han decidido celebrar el Día de Recordación en Inglaterra con una foto que celebra la ocasión. En la nueva fotografía Kate y el príncipe William aparecen cargando una guirnalda de flores roja en sus manos. Dicha imagen pertenece al Día de Recordación de 2019. Este bonito retrato de los duques de Cambridge y sus hijos ocupaba desde mayo pasado un sitio prominente en su cuenta de Twitter e Instagram : Así lucía el Twitter de los duques esta jueves: Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo con People este cambio es temporal y se realiza en anticipación a las celebraciones de dicho día tan solemne para los británicos pues debido a la pandemia de COVID-19 la mayor parte de las ceremonias públicas han sido canceladas este año. En cuanto a la guirnalda de amapolas rojas, estas se han utilizado desde 1921 como símbolo de tributo a los caídos en distintas guerras.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Kate Middleton y el príncipe William borran de sus redes importante retrato al lado de sus hijos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.