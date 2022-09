Kate Winslet hospitalizada tras sufrir un accidente La actriz Kate Winslet, protagonista de películas como Titanic o Steve Jobs, tuvo que acudir a un hospital luego de que sufriera un accidente en el set de una película. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Kate Winslet tuvo que hacer un stop en su apretada agenda a causa de un accidente en el set de rodaje en Croacia de su nueva película, Lee, que la obligó a acudir a un hospital. La galardonada actriz sufrió un resbalón que la hizo perder el equilibrio y caerse. Por precaución fue trasladada a un hospital en la ciudad de Dubrovnik. "Kate resbaló y fue llevada al hospital como medida de precaución requerida por la producción. Ella está bien y estará filmando, como estaba planeado, esta semana", dijo su representando a través de comunicado enviado a Deadline. Lee, un filme dirigido por Ellen Kuras, cuenta la historia de la modelo Lee Miller, convertida en fotorreportera en la Segunda Guerra Mundial. Winslet da vida a Miller en la película, en la que también participaron Marion Cotillard, Jude Law, Andrea Riseborough y Josh O'Conner. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según el diario Daily Mail, Winslet apareció visiblemente recuperada de su lesión tras abandonar el hospital y siguió filmando escenas de alta intensidad en un set al aire libre que recrea una base militar. A la actriz de 46 años se le podrá ver en cines a finales de este año en el filme Avatar: el sentido del agua, donde interpreta el personaje de Ronal, una líder de la tribu oceánica de los Metkayina.

