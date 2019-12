Kate Middleton y su cariñosa llamada a Meghan Markle La duquesa de Cambridge estaría brindando su apoyo a su cuñada, la duquesa de Sussex, a causa de los difíciles momentos que ésta última confesó estar atravesando. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Desde el reciente documental televisado sobre los duques de Sussex en su reciente viaje a África, todo el mundo quedó consternado ante la confesión de Harry de que él y su hermano William iban por diferentes caminos. Image zoom Eddie Mulholland - WPA Pool/Getty Images A lo anterior se sumaron los ojos de Meghan Markle tratando de contener las lágrimas frente a las cámaras mientras afirmaba que lo estaba pasando muy mal. No está siendo nada fácil para la ex-actriz ser mamá primeriza, estar rodeada del peso de su nueva familia y vivir acosada sin escrúpulos por los tabloides británicos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Image zoom Christopher Furlong/Getty Images Mientras que personas cercanas a la familia real británica dijeron en más de una ocasión a los medios que las cuñadas no se llevan nada bien, ahora ha trascendido una llamada telefónica que le hizo Kate Middleton a Meghan Markle para brindarle su apoyo en los difíciles momentos que confesó estar viviendo, según afirma el Daily Express. Image zoom Karwai Tang/WireImage; Max Mumby/Indigo/Getty Images Si alguien puede comprender la abrumadora vivencia de entrar a formar parte de la familia real y el acoso mediático, esa sin duda es Kate. Image zoom Mega/The Grosby Group Miss Middleton pasó de un total anonimato durante su época de estudiante, a tener todos los ojos del mundo puestos en ella al enamorarse de un verdadero príncipe azul. Image zoom Anwar Hussein/WireImage Tendría mucho sentido que la duquesa de Cambridge tratara de acercar a las familias en estos tiempos difíciles para la monarquía británica, quien está recibiendo un duro golpe también a causa de los oscuros escándalos del príncipe Andrés. Advertisement

