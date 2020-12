Close

Kate Middleton y William duermen en camas separadas por una buena razón La pareja se ha embarcado en gira de tres días por el Reino Unido a bordo del Royal Train, que solo tiene con camas individuales. ¡Mira el lujos y la elegancia del tren de la familia real! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El príncipe William y su esposa Kate Middleton tendrán que dormir en camas separadas durante la gira en tren que han emprendido por varias ciudades del Reino Unido para dar ánimos a los británicos ante la crisis causada por la pandemia y agradecerles los sacrificios que han hecho en esta época tan difícil. Según People, el tren real es un palacio sobre ruedas que cuenta con nueve vagones de lujo y una suite principal con camas individuales, una "para él y otra para ella". Image zoom Credit: Danny Lawson-WPA Pool/Getty Images También tiene una bañera privada y un comedor de 12 asientos. Asimismo, cuenta con una sala a bordo para que trabajen los miembros de la realeza y una cocina, donde el personal prepara las comidas. Image zoom Credit: Danny Lawson-WPA Pool/Getty Images El duque y la duquesa de Cambridge abordaron el tren real el domingo y tienen planeado hacer paradas en pueblos y ciudades de Inglaterra, Escocia y Gales para escuchar experiencias de primera mano de cómo se ha vivido y se vive la pandemia del coronavirus en el Reino Unido. Image zoom Credit: Danny Lawson-WPA Pool/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN William y Kate se reunirán con trabajadores de primera línea, voluntarios, personal de residencias de ancianos, maestros, estudiantes y jóvenes para rendir un homenaje a las personas que han ido “más allá” del deber, según People. Image zoom Credit: PHIL NOBLE/POOL/AFP via Getty Images “Lo que ha hecho este año ha reforzado el valor de la familia real como actores naturales del Estado”, dijo una fuente anónima al periódico inglés The Telegraph. “No son celebridades, están ahí, efectivamente, para dar muestras de agradecimiento en nombre del público”. Image zoom Credit: CHRIS JACKSON/POOL/AFP via Getty Images La primera parada de la pareja se llevó a cabo este lunes en la ciudad escocesa de Edimburgo, donde fueron recibidos por el sonido de las gaitas. Los duques de Cambridge se reunirán con la reina Isabel II, el príncipe Carlos y otros miembros de la familia real el 8 de diciembre cuando concluyan esta gira exprés. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

Close Share options

Close Close Login

Close View image Kate Middleton y William duermen en camas separadas por una buena razón

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.