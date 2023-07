Reacción de Kate Middleton en el torneo de Wimbledon se hace viral La princesa de Gales no perdió de vista la acción en el torneo de tenis británico ¡y TikTok tomó nota! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Princess Of Wales Attends Wimbledon 2023 Credit: Getty Images Año con año el torneo de tenis de Wimbledon reúne en Londres, Inglaterra a la crema y nata del deporte blanco. Además es sitio de reunión de nobles y plebeyos que no quieren perderse la acción en las canchas de pasto en la Center Court. Una de las fans acérrimas es la princesa de Gales, Kate Middleton, quien desde que se unió a la realeza solo ha fallado en contadas ocasiones al torneo de verano. La esposa del príncipe William suele robar cámara en el estadio con su elegancia, belleza y estilo. Pero hace unos días fue captada en tal concentración siguiendo la pelotita verde de un lado a otro de la cancha que el video captando su reacción se ha hecho viral. El clip original surgió en la cuenta oficial de TikTok de Wimbledon y lleva más de 220,000 vistas en la plataforma. @@wimbledon SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ver gente viendo el tenis es más divertido que ver el tenis", exclamó una de muchas personas que encontraron el clip gracioso". La joven mamá de tres hijitos suele presenciar los juegos de clasificación del torneo para conocer a las nuevas estrellas del deporte blanco. Recientemente Middleton fue captada practicando con su amigo y leyenda del tenis Roger Federer para luego saludar a algunos de los niños 'recogebolas' que ayudan en las canchas durante los torneos.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Reacción de Kate Middleton en el torneo de Wimbledon se hace viral

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.