¿En qué trabajaba Kate Middleton antes de pertenecer a la realeza británica? Nunca adivinarás qué hacía la Duquesa de Cambridge​​ en sus años de universitaria. ¡Entérate aquí! La Duquesa de Cambridge, Kate Middleton, reveló que mientras estudiaba en la universidad —antes de pertenecer a la realeza británica— fue mesera y aseguró que "era terrible" en su desempeño. Dichas declaraciones fueron ofrecidas mientras grababa el especial de Navidad A Berry Royal Christmas, junto a su esposo el príncipe William, conducido por la presentadora de televisión y crítica gastronómica Mary Berry. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Durante el show, los duques de Cambridge participaron en un amistoso concurso donde mostraron sus habilidades culinarias y hornearon un pastel para las fiestas navideñas. El especial televisivo se transmitirá esta noche en todo el Reino Unido. "Esto me recuerda cuando trabajé de mesera en mis años de universidad", dijo Middleton. Cuando Barry le preguntó qué tal era en su trabajo, la duquesa respondió: "¡Era terrible!". La esposa del príncipe William reveló que mientras estaban en la universidad —ambos asistieron a y se enamoraron en St. Andrews— su esposo trataba de impresionarla cocinando "todo tipo de comidas", incluyendo la salsa boloñesa.

¿En qué trabajaba Kate Middleton antes de pertenecer a la realeza británica?

