La reacción de Kate Middleton al enterarse que Camila Cabello se robó un objeto del palacio de Kensington Kate Middleton, duquesa de Cambridge, reaccionó de esta forma al enterarse de que Camila Cabello había robado un objeto durante su pasada visita al palacio de Kensington By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Camila Cabello confesó en un programa radial que durante su reciente visita al palacio de Kensington, en Londres cometió un pecadillo al robarse un objeto. Y ahora las redes sociales están que no se la acaban con la simpática respuesta de Kate Middleton ante la travesura de la cubanoamericana. La verdad salió a relucir cuando la ex integrante de Fifth Harmony apareció como invitada en el show radial Breakfast with Greg James, de la cadena BBC de Londres. "La última vez que te vi estabas en el palacio de Kensington", aseguró el locutor en la entrevista que también fue grabada en video. "No le digas a nadie lo que hicimos mi mamá y yo", advirtió la intérprete de "Señorita" a su anfitrión. Pero como la verdad ya estaba a medias el locutor no tuvo más remedio que explicar la situación: "Estábamos en el palacio de Kensington para la entrega de los Teen Hero Awards a punto de conocer al [príncipe] William y a Kate [Middleton] y le dije [a Camila]: ‘Te tienes que robar algo. Róbate algo…róbate ése lápiz" "Y yo contesté como que ¿me estás retando? Y a mí nadie me reta. Si hay algo que he aprendido en la vida es eso", explicó la artista de 22 años. "Así que lo hice". La graciosa confesión apareció en Twitter con la leyenda "Lo siento William y lo siento Kate". Pero lo mejor fue la reacción de la duquesa en redes con tremendo emoji de ojos como de plato: Camila Cabello durante su visita a Kensington Palace: Los seguidores de la cuenta de los duques no pasaron por alto el dato y de inmediato reaccionaron con comentarios como "amo esta respuesta" o "Camila, cariño, por favor corre a esconderte". Incluso colgaron memes sobre el asunto: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La visita de Cabello ocurrió en ocasión de los Teen Hero Awards, que se le otorgaron a adolescentes británicos de entre 12 y 17 años que han inspirado a otros alentándolos y logrando hacer una diferencia en sus comunidades. Los ganadores del premio para este 2019 fueron anunciados este 24 de noviembre. Advertisement

Close Share options

Close View image La reacción de Kate Middleton al enterarse que Camila Cabello se robó un objeto del palacio de Kensington

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.