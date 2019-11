Kate Middleton: ¡Renuncia su persona de más confianza! Catherine Quinn, la secretaria privada y mano derecha de la duquesa de Cambridge, renuncia a su puesto después de dos años. By ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El mismo día que Kate Middleton sorprendió a los transeúntes de la estación de Norfolk, guapísima y radiante de fucsia, saliendo de un viaje en tren como cualquier mortal y rumbo a una visita en un hospicio, conocimos la noticia que sin duda cambiará su vida a partir de ahora y durante los próximos meses. Image zoom Getty Images Su mano derecha, su secretaria privada desde octubre del 2017, renunció a su puesto y abandona el cargo después de dos años de absoluta cercanía a la Duquesa de Cambridge. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Getty Images Catherine Quinn fue durante todo este tiempo la encargada de organizar y planear los horarios de la vida de la esposa del príncipe William, confirmar sus citas y acompañarle durante todos sus actos públicos, según afirma el Daily Mail. Image zoom Getty Images Entre otras cosas, Catherine también fue una figura clave cuando ésta ayudó a la duquesa con su proyecto Early Years, cuyo propósito era inspirar a los niños a salir de los mundos delictivos y las adicciones. Image zoom Getty Images La fecha prevista para que Catherine Quinn abandone su puesto, será inmediatamente después de Navidad. De momento se desconocen los motivos que le llevaron a tomar esta decisión. Al parecer y según trascendió de momento, ella desea volver a sus obras de caridad previas y la relación con la duquesa se rompe en buenos términos y de forma totalmente amigable. Advertisement EDIT POST

