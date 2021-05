"¡Más vale tarde que nunca!" ¡Kate Middleton y el príncipe William lanzan su canal de Youtube! ¡Aquí los detalles de la divertida presentación donde los duques de Cambridge lucen más divertidos y relajados que nunca! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Kate Middleton y el príncipe William acaban de lanzar su propio canal de Youtube con una simpática frase: "¡Más vale tarde que nunca!". La real pareja anunció este nuevo avance en sintonía con los tiempos que corren, hoy miércoles con un nuevo video en su cuenta de Instagram. después de la encantadora presentación en la que la pareja deja ver su lado más relajado y risueño, en el clip se suceden también tomas representativas de su vida como miembros de la realeza, como por ejemplo, la duquesa de Cambridge disparando con arco una flecha en Bhutan o el heredero a la corona de Inglaterra pilotando un helicóptero, "Cuidado", comienza el príncipe en su primer video dirigiéndose a su esposa. "Ojo con lo que dices ahora que estos tipos están grabando todo", asegura divertido señalando a la cámara. "¡Es verdad!", contesta Kate riendo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Quizá en un esfuerzo más para que sus seguidores les sienta más cercanos, Kate y William cambiaron el nombre de su cuenta, que antes rezaba "Kensington Royal" al de "Duque y Duquesa de Cambridge". También su foto de perfil ha sido actualizada, mostrando ahora una instantánea de la pareja riendo en su visita a Irlanda del año 2020. El príncipe William y Kate Middleton celebraron su décimo aniversario de boda la semana pasada. Además de compartir dos nuevos retratos con ocasión de la feliz fecha, sorprendieron a los fans de los royals con tomas inéditas de sus tres hijos: el príncipe George, de siete años, la princesa Charlotte, de seis, y el príncipe Louis, de tres.

