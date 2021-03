Kate Middleton y el Príncipe William felices con la llegada de su nueva sobrina, la bebé de Pippa Middleton ¡Creció la familia! Mira cómo han reaccionado Kate Middleton y el Príncipe William al nacimiento de la hija de Pippa Middleton, su nueva sobrina. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El nacimiento de la hija de Pippa Middleton ha sido un bálsamo de paz y una buena noticia para sus tíos, Kate Middleton y el Príncipe William. La bebé los ha alegrado en medio de la controversia generada por las declaraciones de Meghan Markle y el Príncipe Harry sobre la familia real de Inglaterra. La pareja está feliz con la llegada de su nueva sobrina, a quien Pippa llamó Grace Elizabeth Jane Matthews, honrando a su hermana Kate —cuyo nombre completo Catherine Elizabeth Middleton— al ponerle su segundo nombre a la pequeña. "El duque y la duquesa están absolutamente llenos de alegría por la feliz noticia", dijo una fuente cercana a la familia real a PEOPLE. "Ella es perfecta. Todos están felices con su llegada", añadió sobre la niña, quien es la prima más pequeña de los principitos Louis, Charlotte y George. Kate middleton Pippa Middleton Image zoom Credit: (Karwai Tang/Getty Images) La bebé —hija de Pippa, de 37 años, y su esposo James Matthews, de 45— nació en el hospital St. Mary, donde Kate Middleton dio a luz a sus tres hijos. Las hermanas siempre han sido muy unidas, acompañándose en sus bodas y otros momentos importantes de sus vidas. La maternidad solo ha fortalecido esta conexión. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pippa Middleton Image zoom Credit: (Chris Jackson/Getty Images) Carole Middleton, la madre de Kate y Pippa, también es una abuela amorosa y muy involucrada en las vidas de sus hijas y sus nietos. Carole se divierte cocinando para sus nietos, montando bicicleta y bailando con ellos. Grace, su nieta recién nacida, la tiene muy ilusionada. Otro feliz suceso será la boda de su hermano James Middleton y Alizee Thevenet. Sin duda estas celebraciones serán una buena distracción y ayudarán a aliviar las tensiones en el palacio de Kensington después de las polémicas declaraciones de Meghan Markle y el príncipe Harry sobre la familia real británica.

Share options

Close Login

View image Kate Middleton y el Príncipe William felices con la llegada de su nueva sobrina, la bebé de Pippa Middleton

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.