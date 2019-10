La personal shopper de Kate Middleton ¡es tía de William y Harry! La nuera de la reina Isabel II, Diana de Wessex, esposa del príncipe Eduardo, asesora a su sobrina Kate Middleton en cuestiones de moda By ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Estamos acostumbrados a los estilos clásicos y elegantes de Kate Middleton y ahora por fin sabemos de dónde nace la inspiración. La diseñadora de sus jeans favoritos, Donna Ida, confesó recientemente en una entrevista a los medios británicos que la condesa de Wessex era quien más compras de moda hacía para la duquesa. ¿Cómo no iba a acertar con sus estilismos? Sofía de Wessex, la tía de William y Harry, esposa del príncipe Eduardo, está considerada como una de las mujeres más elegantes de la casa Windsor y, al parecer, la personal shopper en quien más confía la esposa de su sobrino y futuro monarca. Image zoom Kate Middleton y Sofía Wessex Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque ahora parezca mentira, el estilo de la antigua relaciones públicas Sofía Rhys-Jones no siempre estuve bien visto. La nuera de la reina Isabel, quien guarda un gran parecido con Diana de Gales, no lo tuvo nada fácil al comenzar a salir con el hijo menor de Isabel II. Después de meterse en más de un lío y causar varios y desafortunados conflictos, aprendió con los años a refinarse y a adaptarse a los gustos y a la estricta etiqueta de Buckingham. Image zoom Getty Images Si nadie apostaba mucho en un principio por su boda con el príncipe Eduardo, la realidad ha demostrado con el tiempo que los condes de Wessex han conformado un matrimonio sólido, extremadamente discreto y, pese a sus controvertidos comienzos, se han mantenido al margen de los escándalos de otros royals de sobra conocidos. Además, el pequeño de la Reina ha sido el único de sus hijos que no se ha divorciado. La pareja tienen dos hijos, la jovencísima Lady Louise, muy parecida a la Reina de niña, y el jovencito Jacobo Mountbatten-Windsor, vizconde Severn, duodécimo en la línea al trono. Image zoom El príncipe Eduardo y Sofía de Wessex con sus hijos Getty Images Además de saber ahora que cuida muy de cerca los estilismos de su sobrina Kate, se rumorea que Sofía de Wessex se ha convertido en una de las personas favoritas de su suegra, la Reina, con quien comparte paseos a caballo, juegos de cartas y tazas de té, lejos del protocolo en su fabulosa residencia de Bagshot Park. Image zoom Getty Images Advertisement EDIT POST

