Los amores de Kate Middleton antes de casarse con el príncipe William Antes de convertirse en duquesa de Cambridge y posteriormente en princesa de Gales, Kate Middleton tuvo varios novios y pretendientes. Aquí repasamos a los más memorables. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La suya es una historia de amor tan conocida como romántica: siendo estudiante de la prestigiada e histórica Universidad de St. Andrews, en Escocia, Kate Middleton conoció al príncipe William, hijo de la fallecida princesa Diana y el rey Carlos, iniciaron un largo noviazgo y compromiso que finalmente llegó al altar en una boda de ensueño y han procreado tres hermosos hijos. Lo que algunos no conocen es que la princesa de Gales, quien acaba de cumplir 41 años, rompió varios corazoncitos antes de darle el sí al primero en línea al trono de Inglaterra. Entre ellos se contarían a un corresponsal de noticias y un apuesto hombre de negocios. Prince William y Kate Middleton Credit: ANDREW MILLIGAN/AFP via Getty Images ¡Aquí repasamos la lista de los amores de Kate! Harry Blakelock Felicity Thornhill y Harry Blakelock Credit: RYAN MCCUNE/Patrick McMullan via Getty Images Una de las primeras relaciones amorosas que se le conocen a la ahora Princesa de Gales fue este apuesto capitán de un equipo de hockey, a quien Kate conoció estudiando en el internado de Marlborough College, en Wiltshire. Willem Marx Willem Marx y Elettra Weidemann Credit: Patrick McMullan/Patrick McMullan via Getty Images Según fuentes Kate tuvo un breve romance con este periodista con quien salía hacia el 2000 y a quien también conoció estando en Marlborough. Ambos quedaron como buenos amigos e incluso él acudió a la boda de William y Kate, en el 2011 Actualmente el periodista de sangre británica y holandesa también está casado. Rupert Finch Rupert Finch y Lady Natasha Rufus Isaacs Credit: Max Mumby/Indigo/Getty Images Este fue el último novio de Kate antes de conocer a William y llegó a su vida cuando ella ya estaba estudiando en St Andrews —en el 2001— y él cursaba sus últimos estudios universitarios. Se dice que el romance duró menos de un año. Finch también se casó con la nobleza pues en 2013 contrajo nupcias con Lady Natasha Rufus Isaacs, quien por cierto tiene un aire a Kate, ¿no?

