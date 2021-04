¡Kate Middleton comparte inédito retrato del difunto duque de Edimburgo rodeado de sus bisnietos junto a la reina! Los duques de Cambridge compartieron foto de la reina y su esposo, rodeados de niños en entrañable posado, en el que una vez más Kate Middleton destacó como fotógrafa de honor. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Al fallecer el príncipe Felipe de Edimburgo, dejó diez bisnietos y uno más en camino, la pequeña del príncipe Harry y Meghan Markle, quien está ya en la recta final de su embarazo. Durante estos días, la familia real está compartiendo imágenes inéditas del esposo de la reina Isabel II como homenaje al difunto y en prueba de su cariño hacia el abuelo. Hoy los duques de Cambridge compartieron un simpático retrato en un espontáneo posado de los bisabuelos frente a la lente siempre experta de la gran fotógrafa Kate Middleton el pasado 2018 en el castillo de Balmoral. En la imagen puede apreciarse a la reina y al duque de Edimburgo rodeados de siete de sus bisnietos . El principito Louis, quien tenía entonces unos pocos meses, está sentado en el regazo de Isabel II, mientras que su hermanita Charlotte le toma la mano al bebé. El príncipe Felipe rodea con su brazo a Isla Philips, quien sonríe junto a su pequeña prima Lena Tindall, quien se encuentra junto a su hermana mayor, Mia Tindall. reina isabel príncipe Felipe bisnietos Credit: IG Kensington Royal SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La mayor de los primitos, Savannah Phillips, posa entre sus bisabuelos tras el sofá, mientras que el príncipe George posa erguido junto a la reina. Los duques de Cambridge también compartieron una nueva foto en la que el príncipe William y Kate aparecen junto a la reina y su esposo en un retrato del 2015 junto a sus dos hijos mayores. reina isabel príncipe Felipe william kate bisnietos Cabe destacar la mirada maternal acompañada de una sonrisa que se le escapa a la reina de Inglaterra cuando una pequeñísima princesa Charlotte le dirige la mirada a su bisabuela.

