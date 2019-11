Kate Middleton estuvo trabajando en secreto. ¿En donde? La duquesa Kate Middleton se incorporó a una unidad de maternidad de un hospital de Londres durante varios días. By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La duquesa Kate Middleton divide su día entre la crianza de sus tres hijos, los príncipes George, Louisy la princesa Charlotte, y sus responsabilidades públicas. Pero ha salido a relucir que tomó tiempo de su día para trabajar en secreto en la unidad de maternidad de un hospital de Londres. La madre de 37 años, estuvo siguiendo y observando a parteras y profesionales en el hospital para aprender sobre el desarrollo de los niños durante sus primeros años de vida. De acuerdo a las noticias del Palacio Real, la duquesa trabajó dos días en el hospital. "La Duquesa de Cambridge, junto a la organización de los duques The Royal Foundation of the Duke and Duchess of Cambridge, terminaron hoy dos días [de trabajo] en la Unidad de Maternidad del Hospital Kingston en Londres", reportó el rotativo Court Circular. Image zoom Mark Cuthbert/UK Press via Getty Images El año pasado, como parte de sus deberes, la duquesa estableció un grupo de apoyo para aconsejarla sobre el bienestar y los retos que enfrentan los padres y cuidadores de niños durante los primeros años de vida. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En mayo, al concluir su trabajo, Kate agradeció la consejería y apoyo profesional recibido del grupo y el hospital. "A través de nuestro trabajo, han reafirmado mi creencia de cuan oportuno es enfocarnos en lo que pasa durante los primeros años de vida, y la importancia que es esta etapa de vida en el futuro de un niño", les dijo la duquesa. "Espero que mi compromiso de trabajar a largo tiempo en los primeros años [de vida] ayude a hacer una diferencia. Sus creencias y consejos continuarán siendo invaluables". La duquesa volverá a sus quehaceres oficiales el martes por la noche para ayudar a la Reina Elizabeth a darle la bienvenida a los líderes de la alianza NATO, incluyendo al presidente Donald Trump, que llegarán hasta al Palacio Buckingham. Advertisement

