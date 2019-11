Kate Middleton, de parranda y sin William, en una salida secreta La Duquesa de Cambridge entró al pub usando la puerta secreta, que se rumorea que fue abierta en su día para que el Príncipe Harry pudiera acceder a él en sus días de soltero. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Kate Middleton, además de ser la esposa del Príncipe William, es una mamá cumplidora con sus tareas en la escuela a la que acuden sus hijos, como tantas mamás del mundo. Image zoom I Images/The Grosby Group Ahora, después de un mes, ha trascendido una salida nocturna que la duquesa de Cambridge tuvo al asistir a un famoso pub londinense con las otras mamás de la escuela de Thomas Battersea, de la que son miembros sus hijos, la princesa Charlotte y el príncipe George. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Kensington Palace/Instagram Al parecer, todos los años se organiza esta salida para que los papás de los nuevos estudiantes se conozcan entre sí en un ambiente distendido mientras disfrutan de unas copas. Image zoom Antony Jones/Brendan Bierne/UK Press via Getty Images La anécdota simpática es que Kate Middleton accedió al local por la puerta trasera para no ser vista, y cuentan las malas lenguas que originariamente esa puerta se construyó para que su cuñado, el Príncipe Harry pudiera llegar al local ajeno a las miradas indiscretas en su época de soltero. Image zoom Getty Images Seguro que Kate, como cualquier mamá que se escapa un rato de las obligaciones del hogar para disfrutar con sus amigas, lo pasó en grande con las otras mamás de la escuela, conociendo personas nuevas alejada del protocolo y de las cámaras. Image zoom Kate Middleton Una mamá muy presente en la vida de sus hijos pese a sus constantes compromisos oficiales, está involucrada de cerca con la escuela, llevándoles ella misma a clase siempre que puede. Pero ¿a qué mamá no le gusta descansar de la familia aunque sea un ratito para distraerse con sus amigas? ¡Cualquier excusa es buena! Mejor aún si tienes por excusa el colegio de tus propios hijos. Image zoom Instagram/kensingtonroyal Recordamos aquellas palabras de esta joven madre durante uno de sus discursos donde dijo: "Convertirme en mamá ha sido un experiencia maravillosa. Sin embargo, también ha sido en algunas ocasiones un gran reto y eso que tengo ayuda en casa, algo que no tienen todas las mamás". Advertisement

